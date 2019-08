"No es no. Solo sí es sí", el lema por una feria libre de agresiones sexuales

Presentación de la campaña "No es no. Sí es sí" contra las agresiones sexuales durante la Feria de Málaga

"No es no. Solo sí es sí. Por una ciudad libre de agresiones sexuales sexistas". Así reza el nuevo lema de la campaña contra la violencia de género que organiza el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga y con el apoyo de Diputación de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer, en una edición en la que, por primera vez, han trabajado conjuntamente las tres administraciones públicas: municipal, supramunicipal y regional.

Esta iniciativa, que cumple ya cuatro años y que parte del Consejo Municipal de la Mujer, un órgano de Participación del Ayuntamiento de Málaga compuesto por Asociaciones femeninas y grupos de mujeres implicadas en la lucha por la igualdad, sigue dos objetivos. Por un lado, sensibilizar a la población malagueña sobre la necesidad de erradicar por completo las agresiones sexuales y disfrutar de un festejo libre de estos ataques. Además, la campaña dirige su mensaje hacia los potenciales agresores, con una serie de "recomendaciones", entre ellas, no presionar a una mujer a tener sexo, no asumir lo que una chica quiere o no quiere o no justificar una agresión con la ingesta de alcochol o drogas, incidiendo en su única responsabilidad en un acto vejatorio hacia la víctima.

Puntos violeta

Esta campaña, que estará presente en todas las lanzaderas de la EMT hacia el recinto Ferial y en el autobús turístico, contará con dos puntos violeta dedicados a informar, asesorar y atender a quien lo desee, desde quien únicamente esté interesado en informarse hasta quien necesite ayuda urgente.

Esos dos puntos estarán ubicados en el Recinto Ferial, uno en la zona de la juventud y otro en el Auditorio. El centro no contará con carpas de este tipo. "Punto violeta como tal no está en el centro pero obviamente la formación que se le ha prestado a la Policía Local y la gente que está atendiendo en el centro entendemos que nos dará tranquilidad y seguridad", ha asegurado la concejala de Derechos Sociales e Igualdad, Gemma del Corral, que ha asegurado que este año también habrá embajadores de la campaña transitando por la Feria y ofreciendo información. Asimismo, según ha apuntado la concejala, muchas casetas contarán con una persona responsable para atender a quien lo necesite.

Asesoramiento jurídico



El Colegio de Abogados de Málaga ofrecerá un turno especial de asistencia a víctimas de agresiones sexuales en el que trabajarán 20 abogados especializados. Se trata de un servicio de guardia, disponible las 24 horas al día, que estará activo hasta el próximo 31 de agosto.

"La atención a las posibles víctimas comenzará en el momento de la denuncia ofreciéndole asistencia y asesoramiento personalizado", ha explicado el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara. Esta entidad ha habilitado el correo noesno@icaimalaga.es y el teléfono 951.386.038 específicos para la atención durante el desarrollo de la campaña.

"Hay que insistir en que no hay que esperar a que la situación sea insostenible, hay que actuar antes. Ante la más mínima duda hay que informarse y hay que preguntar. Ante el primer signo de acoso o agresión hay que denunciar, y no caben más opciones", ha insistido el decano.

Por su parte, el Instituto Andaluz de la Mujer ha recordado la existencia del Teléfono de Información a las Mujeres, el 900.200.999 de la Junta de Andalucía, gratuito, anónimo y confidencial y que ofrece atención inmediata y especializada.

"El 70% de las agresiones sexuales no son denunciadas. Estas situaciones no pueden seguir así. Tenemos que tener una voz unánime, una voz conjunta, donde digamos que no es no, sí es sí", ha reiterado María Encarnación Santiago, directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga.

Durante la Feria se colocarán más de 400 carteles de la campaña y se distribuirán 10.000 tarjetas informativas, pulseras y guías de prevención y actuación en caso de agresiones sexuales, así como abanicos y pegatinas.





Teléfonos de asistencia durante la Feria