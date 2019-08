¿Qué tiempo va a hacer en la Feria de Málaga?

A escasos días de que de comienzo la Feria de Málaga, todo lo que está en nuestra mano está ya preparado, o casi. Pero, si hay algo que no podemos controlar es el tiempo. Desde la Aemet traen buenas noticias para todos los malagueños. Para estos días de Feria, el buen tiempo acompañará a la fiesta durante los once días de duración (del 14 de agosto, día del pregón, al 24). La Aemet prevé una Feria de Málaga soleada, aunque no descarta alguna nubosidad baja durante alguna noche, que se aclarará por la mañana.

A pesar de no alcanzar la temperatura tan elevada como la que registró la ciudad la pasada semana, la Aemet prevé unas fiestas soleadas y con altas temperaturas protagonizadas por los vientos de Levante y Poniente que dejarán unos picos altos durante estos días, tanto por el día como por la noche.

Con respecto a la temperatura, la agencia meteorológica cuenta que la feria arrancará este jueves, primer día de feria con vientos de Levante, que perdurarán hasta el sábado. Las temperaturas oscilarán entre los 28 y 29 grados durante estos primeros días y en torno a los 22 durante las madrugadas.

El domingo y lunes, la Aemet avisa de la llegada de vientos de Poniente, que elevarán los termómetros hasta los 35 grados a principios de semana durante el día, y dejará a 24 grados las noches de feria del Real.

A partir del martes, las temperaturas bajarán de nuevo, aunque de forma gradual, llegando a final de la semana a situarse de nuevo en torno a los 28 grados de máxima durante el día y los 22 grados durante la noche.

Se trata de una feria calurosa y soleada, que contrastará con el ambiente festivo de Málaga.