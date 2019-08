La romería de la Victoria, el inicio de la fiesta

Poco antes de que el reloj marque las diez de la mañana, los primeros lunares y abanicos empiezan a asomar en los alrededores del Ayuntamiento de Málaga. Algunos malagueños, aún con resaca de los fuegos artificiales y el pregón inaugural de la feria a manos de la actriz Adelfa Calvo, no faltan a esta tradicional romería, que este año cambia de día su cita.



Francisco García lleva diez años portando el banderín de Málaga en esta peregrinación y asegura que no hay ni la mitad de gente de la que solía haber cada sábado, día en el que se ha celebrado tradicionalmente esta romería. Aún así una gran cantidad de público se aglutina alrededor de la casa consistorial a escasos minutos de que comience el acto de peregrinación.



Las distintas autoridades que han acudido en la mañana de este jueves a presenciar la salida de la romería hacia el Santuario de la Victoria se colocan en la escalinata de la casa consistorial para la foto de familia, junto al abanderado de este año. El alcalde, Francisco de la Torre, saluda a cariñosamente al coronel jefe de la Comandancia de Málaga, Jesús Esteban Gutiérrez y a los compañeros que lo acompañan. Gutiérrez será el encargado de recoger esta bandera y representar así a la Guardia Civil de Málaga, que recibe esta bandera por motivo de su 175 aniversario.



De la Torre hace entrega de la bandera de Málaga al representante de la benemérita y Jesús Esteban la recibe para, acto seguido, besarla. Gutiérrez asegura que para el Cuerpo de la Guardia Civil supone todo un honor recibir este reconocimiento: "A nivel personal supone toda una satisfacción. Es la primera y seguramente la última vez que esto se produzca, es una gran satisfacción".



Tras la entrega oficial de la bandera, comienzan a sonar los primeros acordes del himno de Andalucía. Tanto asistentes como las autoridades acompañan a la banda cantando el himno andaluz. Tras este, suena también el himno de España. Con el último acorde, una melódica sintonía comienza a sonar y arrancan los tradicionales bailes de 'malagueñas', que danzan frente al Ayuntamiento, preludio de la peregrinación hasta La Victoria.





Con sones malagueños da comienzo el recorrido de la comitiva hacia el Santuario de Sta. María de la Victoria. ¡Viva #Málaga! #FeriaMLG #Romería pic.twitter.com/7MkTt5XAIY — Feria de Málaga (@feria_malaga) August 15, 2019

Mientras los ciudadanos, curiosos, no se pierden un paso de este tradicional baile, una. Entre saludos, fotos y últimos preparativos se organizan para comenzar esta tradicional peregrinación. Algunos,, aseguran llevar más de nueva y diez años acudiendo a este encuentro. Otros, en su, no pueden contener las: "Para mí es muy especial porque es la primera vez que vengo montando en enganche y me está gustando muchísimo", afirma: "Este es el día explosivo. Mucho calor pero mucha ilusión. Es el pistoletazo de salida para la Feria", asegura. Preparar un enganche -manejo de un tiro de caballo en un carruaje- para la feria requiere, asegura: "No todo el mundo entiende los preparativos que tenemos que hacer".Pocos minutos después de las once de la mañana, los. A la cabeza, unporta unamientras, detrás, una. Metros atrás, lael coche de caballo que ha recogido en la puerta del Ayuntamiento de Málaga alUna largaacompañan a los romeros yrumbo al Santuario de la Victoria. En el templo, se realizará laY así, con la tradición romera dan comienzo un año más los. A su paso, la rva dejando uny la gente, con ganas de, se prepara para disfrutar de esta festividad tan importante para la ciudad.