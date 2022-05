«Málaga nos inspira, como nos inspira Andalucía. Siempre nos guían en nuestro afán por construir una sociedad mejor», sostiene el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque. «Y prueba del compromiso que la ONCE y el Grupo Social ONCE tienen con Málaga es nuestro empeño por ampliar todo el marco de prestaciones sociales que ofrece la ONCE a las personas con baja visión, que deben saber que tenemos las puertas abiertas de par en par para que puedan mejorar su calidad de vida a través de las herramientas y los servicios que nuestra Organización pone a su disposición»

Después de dos años de pandemia, en los que la Covid-19 ha puesto a prueba la fortaleza del Grupo Social ONCE y su capacidad de reacción y respuesta al colectivo de personas ciegas o con otras discapacidades, la ONCE se ha fijado como prioridad que la sociedad conozca que su oferta de prestaciones sociales no se dirige exclusivamente al colectivo de personas ciegas, también a quienes tienen baja visión severa que, con los medios adecuados, pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida y autonomía. 15% de ceguera total De hecho, en la ONCE, apenas el 15 por ciento de las personas afiliadas tiene una ceguera total. El resto presenta baja visión a causa de patologías visuales (retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular o retinosis pigmentaria, entre otras), neurológicas o traumatismos. En algunos casos pueden derivar en una agudeza visual de hasta 0,1 o un campo visual de hasta 10º, requisitos necesarios para afiliarse a la Organización. Son personas de todas las edades con un resto visual aprovechable y que pueden necesitar tanto elementos auxiliares para desplazarse con seguridad como ayudas especializadas para acceder a la lectura. La ONCE les ofrece soporte constante en su día a día y les ayuda a disfrutar de una vida independiente, siempre desde una valoración integral de sus capacidades. En Málaga, como en el resto de España, hay muchas personas con baja visión que desconocen esta realidad y los servicios y programas a los que pueden optar acercándose a la ONCE. Servicios como atención en las diferentes etapas educativas, aprendizaje y uso de herramientas de acceso a las nuevas tecnologías, apoyo a la inserción laboral, mejora de su autonomía personal, optimización de su funcionamiento visual, entrenamiento de materiales específicos, apoyo sicosocial entre otros muchos. «De ahí que la ONCE haya lanzado una campaña bajo el lema ‘Si tienes baja visión ¡Ven a la ONCE! ¡Queremos que cualquier persona que se encuentre en un proceso de pérdida visual que implique baja visión igual o menor de un 10% debe pensar en la ONCE y saber que aquí encontrará atención especializada, personalizada y gratuita para mejorar su calidad de vida y fomentar su independencia y bienestar en todos los ámbitos, tanto en el educativo, laboral, social, cultural y también de ocio y de tiempo libre», subraya José Miguel Luque. Esta campaña coincide en el tiempo con un momento estratégicamente importante para el sostén principal de la ONCE, su popular cupón, que desde el 2 de mayo ha vivido una renovación que se enmarca en una serie de acciones para modernizar sus productos de loterías, que se iniciaron apenas hace un mes con novedades en el Eurojackpot. El producto de mayor tradición de sus loterías responsables, seguras y sociales ofrece ahora de lunes a jueves un premio mayor de 500.000 euros cada día y aumenta el número de premios con nuevos conceptos de reparto que lo hacen más atractivo y moderno. Servicios sociales para ciegos Estos cambios, impulsados por los nuevos tiempos, tienen como objetivo afianzar a la Organización como el mayor prestador de servicios sociales para personas ciegas y con baja visión del mundo, además de trasladar su solidaridad al resto de personas con discapacidad a través de la Fundación ONCE. José Miguel Luque considera que esta reforma sitúa al cupón de la ONCE «a la vanguardia de los productos de lotería de Europa». «Hablamos de renovación e innovación porque el cupón ha sido y seguirá siendo siempre, por muchos años que pasen -y ya son 83- un producto de verdadera innovación en el mercado del juego, pero, sobre todo de gran avance social», afirma Luque. «Más allá de los nuevos premios, cupones y personas van a seguir unidos de la mano añade-, porque esta es la razón principal por la que vendemos nuestras loterías y nuestra propia razón de ser; la intención de construir una sociedad mejor para todos. Y nuestros clientes saben que detrás de cada cupón hay inclusión, hay accesibilidad, hay servicios sociales, hay educación y hay empleo». La ONCE cuenta en Málaga con 2.696 afiliados, de los que el 14% son ciegos totales, y una plantilla de 1.093 vendedores, todos ellos con discapacidad, de los 15.341 afiliados y 5.475 que tiene Andalucía.