¿Cómo definiría su trabajo y de qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Mi trabajo se podría resumir con la siguiente ecuación: Pasión+ Inspiración+ Estudio milimétrico del patronaje+ Respeto absoluto por la figura femenina= Piezas icónicas que embellecen y empoderan a una Mujer Única. Mi inspiración emana principalmente del flamenco y de mis orígenes raciales, es por ello que Andalucía es un escenario perfecto, donde me siento a gusto.

¿Cree que Málaga es una ciudad abierta a la Moda? ¿Cómo definiría la relación entre Málaga y el universo de la Moda?

Sin duda alguna, en Málaga conviven en perfecta armonía gente de todo el mundo, su carácter cosmopolita unido a su fuerte identidad hacen que actualmente se esté incubando no sólo en la moda, sino en otras facetas artísticas un sello característico ‘Made in Málaga’ o como a mí me gusta denominar ‘De Málaga al mundo, sin complejos’. En cuanto a la relación de Málaga con la moda, empezamos a volver a hacernos visibles, no podemos pasar por alto que en 1846, las familias Heredia y Larios fundaron la segunda mayor empresa textil de España, así que de casta le viene al galgo.

¿Cómo calificaría la actividad que está llevando a cabo Málaga de Moda?

En honor a la verdad, nunca habíamos esperado nada de las instituciones, percibíamos que estaban alejadas de la realidad empresarial, que siempre eran los mismos los que salían en la foto, pero en esta nueva etapa de Málaga de Moda, se están viendo cambios, están más en la realidad del sector, la comunicación es mucho más ágil, y eso se está notando y mucho.

¿Cuáles son sus planes profesionales más inmediatos de futuro?

Seguir con nuestra internacionalización, con paso firme y seguro, como hasta ahora lo hemos hecho, no hay nada que nos enorgullezca más que llevar el nombre de Málaga por el Mundo.