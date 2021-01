El pleno de la Diputación de Málaga aprobó ayer con los votos a favor de PP, PSOE, Cs, Adelante y con la abstención del diputado no adscrito Juan Cassá, la moción de Cs para que se pida el cese o dimisión tanto de cargos políticos como asesores que se salten el protocolo de vacunación contra la Covid-19 o cometan cualquier irregularidad asociada al proceso o al orden de administración de las vacunas.

El portavoz naranja, Juan Carlos Maldonado, recordó que el protocolo de vacunación determinaba cuáles eran los grupos prioritarios en la primera fase de inmunización, y pidió que la Diputación asuma «el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata» a quien no se atenga al citado plan.

Cassá se abstuvo ya que en la moción se alude a que «todas las formaciones políticas con presencia institucional» en la Diputación asuman este compromiso sin aludir al diputado provincial no adscrito: «Si no me tiene en cuenta Ciudadanos, me abstendré».

La sesión abordó otros asuntos relacionados con la sanidad y la pandemia. En este sentido, no salió adelante por los votos contrarios de PP, Cs y Cassá, la moción del PSOE, sí apoyada por Adelante, en la que se reclamaba al Gobierno andaluz un incremento de la plantilla de Atención Primaria para garantizar que los centros sanitarios cuenten con enfermeras suficientes para culminar la campaña de vacunación contra la Covid-19, sin reducir el resto de la actividad.

La diputada provincial socialista Desireé Cortés criticó las medidas adoptadas por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en Navidad, «que se quedaron cortas».

Cortés, además, criticó que se admitiera que «se estaban tirando una de cada seis dosis» por no contar con las jeringuillas adecuadas.

Maribel González, viceportavoz de Adelante, añadió que es necesaria un mayor número de profesionales y que son «pocos» para la vacunación, «fruto de la falta de planificación» de la Junta de Andalucía. También exigió que las vacunas «no se las administren los políticos».

Al respecto, el diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, criticó que el Gobierno central no esté suministrando las dosis anunciadas y por ejemplo se done a Andorra 30.000 vacunas cuando al resto de España no están llegando, preguntándose si se trata de un tema electoral por la cercanía de las elecciones catalanas.

A su juicio, «chirría» que los socialistas pidan más plantilla de Atención Primaria cuando «el Tribunal de Cuentas le ha sacado las vergüenzas diciendo que la gestión del PSOE en Andalucía fue un auténtico engaño a los ciudadanos». «Susana Díaz llevó a la sanidad pública a la UCI y la dejó tiritando».

En el pleno también se debatió, entre otros temas, sobre los costes de la electricidad con sendas mociones de Adelante y del PP.

Apoyo a Valle de Abdalajís

Además, se aprobó una moción institucional de apoyo a Valle de Abdalajís en la negociación que mantiene el Ayuntamiento con Adif para garantizar el suministro de agua al municipio. Adif ha anunciado que el próximo domingo suspenderá el aporte de cubas de agua a la localidad, que mantiene desde 2007 como compensación por los daños causados por las obras del AVE en los acuíferos.