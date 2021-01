El último recuento por municipios de la semana deja los peores datos en la provincia desde febrero del pasado año. Hay 1.648 positivos confirmados con coronavirus y 27 víctimas mortales han vuelto a encender las alarmas.

Las autoridades sanitarias reconocen que dos jornadas de bajadas, entre ellas la de este jueves, no son sinónimo de estabilización de esta tercera ola. No obstante, los nuevos contagios no han agravado el recuento de los siete últimos días, que continúa en algo más de 9.000 positivos semanales.

Por localidades, ocho de los nuevos fallecidos con la enfermedad del Covid-19 se localizan en Málaga capital (lamenta ya 363 de los 990 óbitos confirmados desde el inicio de la pandemia). Suman tres víctimas mortales tanto Marbella (110) como Ronda (54). Asimismo se sitúan dos fallecidos en otros dos términos axárquicos, Vélez-Málaga (110 acumula) y Nerja (6).

Los otros nueve decesos se sitúan en otros tantos municipios de la provincia: Benalmádena (36), Rincón de la Victoria (26), Mijas (20), Archidona (15), Alhaurín el Grande (11), Coín (11), Arriate (6), Casares (4) y Cortes de la Frontera (3).

El número de curados asciende este viernes a 399, de manera que la cifra de casos activos agrega más de 1.200 casos. Ahora son 27.172 las personas que luchan con la enfermedad en la provincia, de un total de 67.822 contagiados registrados desde el inicio de la pandemia.