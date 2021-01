La Diputación de Málaga cede al Hospital Regional Universitario de Málaga las instalaciones del centro Guadalmedina para atender a pacientes Covid leves, y así ayudar a aliviar la presión hospitalaria durante la tercera ola de la pandemia. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en una visita a las instalaciones junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

Salado ha explicado que esta medida se realiza con carácter de urgencia y previa a la cesión definitiva a la Junta de toda la parcela del Hospital Civil. Será en cuestión de semanas cuando se terminen los trámites administrativos y el pleno de febrero de la Diputación de Málaga aprobará la cesión definitiva de los 85.000 metros cuadrados de esta parcela a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital de Málaga.

El presidente de la Diputación, ha agradecido una vez más al Gobierno de la Junta, representado hoy por el consejero Elías Bendodo, “la firme apuesta que ha hecho por un proyecto que llevaba dos décadas prometido por el anterior gobierno”. “La eficacia de un gobierno se mide por los hechos y no por las palabras. Y ha habido gobiernos de la Junta que no han parado de hablar del tercer hospital, del macrohospital, pero no han hecho nada”, ha añadido.

3.800 metros cuadrados y 60 camas

La dirección de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de Málaga han adecuado los espacios del centro para su uso sanitario. Para ello, se han hecho labores de adecuación y mejoras, como revisión de la acometida eléctrica, fontanería y climatización.

El centro cuenta con 3.800 metros cuadrados, que disponen de espacios de hospitalización con 60 camas, así como con espacios de trabajo tanto para la enfermería como para facultativos.

Asimismo, se han habilitado circuitos con esclusa para la seguridad de los profesionales para la retirada de los equipos de protección individual así como zonas de trabajo para ello. El centro Guadalmedina cuenta con dos plantas y 19 habitaciones, que se han dotado de cabeceros con gases medicinales, respiradores, sistema de llamada paciente enfermera y un carro de parada. Inicialmente se han dispuesto treinta camas articuladas, mesitas de noche y sillones.

También se han habilitado dos espacios comunes con sillones y una sala para tratamientos y estar de enfermería. A partir del lunes se podrá empezar a trasladar pacientes con coronavirus que tengan síntomas leves pero que necesiten hospitalización.

Centro Guadalmedina

El centro Guadalmedina, situado en estos terrenos, albergaba hasta hace unos meses a 29 dependientes graves, ha recordado el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Gracias a las negociaciones con la Junta de Andalucía, se conveniaron las plazas con el centro asistencial San Juan de Dios, “donde nos consta que se encuentran allí perfectamente y a plena satisfacción”, ha señalado. El presidente ha recordado que la Diputación llevaba gestionando el centro Guadalmedina desde el año 1986, atendiendo a personas en situaciones de especial necesidad y que dejó de ser de su competencia, reclamando durante años a la Junta que la asumiera, obteniendo respuesta el año pasado.

Por ultimo, Salado ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, “que están al pie del cañón, en primera línea en la batalla contra la enfermedad”. “Nunca podremos estarles lo suficientemente agradecidos”, ha añadido.