Las grandes ciudades miran a la industria, que de forma eficaz ha contribuido y contribuye al desarrollo urbano integrado. Acertar con las políticas de promoción empresarial y de ordenación urbana exige mejorar el diagnóstico sobre la nueva industria metropolitana en las grandes ciudades.

Relacionadas Bendodo anuncia que la Junta desbloqueará la ciudad aeroportuaria

En lo que a Málaga capital y provincia respecta, se mira al pasado pero también al futuro. Los diferentes polígonos de la capital malagueña han sido grandes generadores de riqueza y empleo y en la actualidad se adecúan a los nuevos tiempos marcados por la incertidumbre económica marcada por el Covid-19. Por su parte, en lo que respecta a la provincia malagueña, emerge sobremanera un proyecto, el de la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre, que ha estado bloqueado durante prácticamente once años y que a finales de 2020 ha vuelto a «ver la luz» tras el desbloqueo por parte del gobierno de coalición de la Junta de Andalucía.

Encuentro virtual

La Opinión de Málaga celebró un encuentro, virtual en este caso debido a la peliaguda situación de la pandemia en todo nuestro territorio, con dos expertos que nos ofrecieron luz sobre la situación, actual y futura, del suelo industrial en Málaga y provincia;los aspectos que dinamizan el mismo y cómo se establecen los diferentes mecanismos para generar inversión a través de actividades comerciales e industriales. El encuentro contó con la presencia de Félix Poggio Freuller, administrador del Polígono San Luis de la capital malagueña y Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre y alma máter de la Ciudad Aeroportuaria, un proyecto que pretende construir un gran parque empresarial, industrial y de ocio vinculado al Aeropuerto de Málaga.

Los invitados debatieron sobre la situación actual del suelo industrial y comercial en Málaga y provincia;la necesidad o no de elaborar un plan estratégico de suelo industrial;los retos y problemas a superar por estas superficies en un entorno de crisis económica como en la que nos encontramos y las maneras de atraer inversión hacia las mismas.

Para Joaquín Villanova hay proyectos industriales muy interesantes como el Puerto Seco de Antequera «porque hace falta mucho suelo logístico en Málaga» debido, según el alcalde alhaurino, al problema de la inundabilidad que ha hecho que la Junta, en los últimos años, «haya bloqueado más de nueve millones de metros cuadrados de suelo industrial cuando hay una demanda de más de veinte millones».

«La Ciudad Aeroportuaria dará cabida a 900 empresas y generará 25.000 empleos directos» Joaquín Villanova - Alcalde de Alhaurín de la Torre

«El problema en Málaga y en muchas partes es la falta de suelo industrial y es evidente que se necesita mucho más», afirmó Félix Poggio quien comentó que ahora las empresas ya no se conforman, como hacían antiguamente, con naves de 500, 1000 o 1500 metros cuadrados. «Prácticamente no hay un día que yo no reciba peticiones en el polígono San Luis de espacios de cinco, diez y hasta quince mil metros». Y es que el reto que hay que afrontar, según Felix Poggio, es satisfacer esa demanda porque a día de hoy no hay ese tipo de espacios en la totalidad de polígonos malagueños.

La Ciudad Aeroportuaria

Uno de los proyectos más ambiciosos en toda la provincia de Málaga en cuanto al desarrollo de suelo industrial es la Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre. Su alcalde la define como «el proyecto quizá más importante en este sentido que se puede ver en toda la provincia de Málaga». Situada en un triángulo estratégico formado por el aeropuerto, el PTA y la ciudad de Málaga, este gran parque empresarial, industrial y de ocio fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en 2010. Ahora, con el desbloqueo de la Junta de Andalucía, «seguiremos luchando por sacar adelante la Ciudad Aeroportuaria lo antes posible. Debemos atraer inversiones y generar empleo- añadió Villanova- algo fundamental en el actual contexto de crisis económica por el coronavirus.

La Ciudad, que necesitará una inversión de 2.000 millones de euros, dispondrá de cuatro millones de metros cuadrados de superficie, que podrían ampliarse hasta los 6,5 si hiciera falta, y en ella se podrían instalar entre 800 y 900 empresas de variados sectores (industria aeronáutica, operadores logísticos, laboratorios, industrias farmacéuticas, ciencia e innovación, hoteles, restaurantes, etc.). Las zonas verdes de este recinto superarán el millón de metros cuadrados.

Villanova se mostró contrariado «por tener que hacer el proyecto de nuevo» pero al mismo tiempo declaró estar esperanzado en empezar a urbanizar la Ciudad Aeroportuaria «aproximadamente dentro de dos años». Además, ante los eternos trámites administrativos que ralentizan la puesta en marcha de este tipo de proyectos, el regidor de Alhaurín de la Torre se mostró muy partidario de tramitar algunos de ellos a través de la Declaración de Interés Social para acortar plazos y empezar a generar cuanto antes empleo y riqueza en la zona.

Preguntados nuestros invitados sobre si urgía un Plan Estratégico de Suelo Industrial para dotar a la provincia de Málaga de estas infraestructuras, ambos coincidieron en señalar que era necesario. Félix Poggio fue más allá al señalar la importancia de que ese futuro Plan Estratégico «tenga flexibilidad en su normativa para que convivan diferentes usos del suelo».

«Las empresas ya no se conforman con naves de 1.000 metros, quieren cinco o diez mil» Félix Poggio - Administrador del Polígono San Luis

El Polígono San Luis, reconocido como uno de los espacios de Málaga que pone más en valor su suelo industrial, es según su administrador «una zona comercial más de Málaga, sobre todo para profesionales. El polígono cuenta con más de 700 empresas con un marcado carácter comercial, de las que entre el 85 y el 90 por ciento tienen servicios de cara al público».

Una medida del éxito del polígono San Luis es que lleva ya mucho tiempo rozando el 100% de ocupación de toda su superficie, lo que da una idea de la aceptación del gran valor de este suelo industrial situado a muy pocos minutos del centro de la ciudad. «Estamos prácticamente al cien por cien -indicó Félix Poggio- en San Luis quedan tan sólo por construir tres o cuatro parcelas, de 3.000 y 4.000 metros cuadrados. En total son 10.000 metros los que se podría ampliar, no más».

Y es que los tiempos están cambiando también para este tipo de espacios respecto a los perfiles de los empresarios que allí se instalan. «Hace años todo el mundo compraba terrenos y naves, ahora el alquiler es la fórmula que se utiliza mayoritariamente», indicó el administrador del polígono malagueño.

¿Y el futuro, cómo se presenta?. Nuestros expertos coinciden: solo se puede salir de esta crisis trabajando más y muy duro y creando un tejido empresarial que haga que la reactivación sea un hecho. «Soy optimista pero también creo que ya nada será igual», indica Joaquín Villanova, quien cree que ahora muchas empresas están en una carrera de resistencia, «van a sobrevivir las que resistan y, posiblemente, muchas de ellas van a salir reforzadas en la pospandemia, pero desgraciadamente -concluyó el primer edil de Alhaurín de la Torre- otras muchas se van a quedar por el camino».

Te puede interesar: Municipios El Tribunal Supremo da la razón a Alhaurín de la Torre y anula la inundabilidad de la Ciudad Aeroportuaria

«Soy optimista -añade Félix Poggio- Málaga tiene una situación estratégica privilegiada y tenemos que aprovecharla en nuestra recuperación económica», finalizó.