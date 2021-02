La Junta de Andalucía llevará a cabo 40 actuaciones en materia de depuracion y saneamiento de aguas en la provincia, que "supondrán un montante de 125 millones de euros y darán lugar a la creación de 2.000 puestos de trabajo". Así lo anunció la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, quien explicó que esta inversión "es un dinero que no sale de la nada, sino del canon de depuración y saneamiento que pagan los ciudadanos".

"Al realizar estas actuaciones también se evitarán nuevas sanciones por parte de la Unión Europea como ha sucedido con la EDAR Málaga Norte", agregó con un claro mensaje dirigido a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas.

Ahora bien, Navarro detalló todas las actuaciones previstas también a medio y largo plazo en esta misma materia, lo que supondrá un desembolso aún más ambicioso y afectarán a un amplio conjunto de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) y agrupaciones de vertidos (AVV).

Respecto a las obras que actualmente están en licitación, se encuentran en fase de información pública con un importe cercano a los 120 millones de euros la EDAR de Cuevas Bajas y la EDAR Málaga Norte. Igualmente, ya han superado la fase de información pública con un importe estimado de 4,5 millones la EDAR Almogía y la EDAR Valle de Abdalajís.

Asimismo, las actuaciones cuyo proyecto está actualmente redactándose con un importe que ronda el millón de euros engloban a las AVV y EDAR Arenas, la EDAR Benamargosa, las AVV y EDAR Moclinejo, las AVV y EDAR Casarobonela, las AVV y EDAR Guaro, las AVV y EDAR Monda y la EDAR Mollina.

Además, existen actuaciones cuya licitación se encuentra muy avanzada y se está tramitandose la información pública con un importe estimado de 350.000 euros como las AVV y EDAR Almargen, las AVV y EDAR Sierra de Yeguas y la EDAR Carratraca.

Respecto a las actuaciones pendientes de la licitación del proyecto, se destinará inicialmente algo más de un millón de euros a la realización de este trámite en las EDAR de Viñuela y Núcleos de Alcaucín, Archez, Salares, Algarrobo, Campillos, Alozaina, Villanueva de la Concepción, Archidona, Fuente de Piedra y Humilladero.

Además, existen proyectos pendientes de licitar sin un importe aún estimado como las AVV y EDAR de Antequera, la EDAR de Cómpeta, la AVV Núcleos de Ronda, la AVV Núcleos de Vélez-Málaga, las AVV y EDAR Alto Genal (Igualeja, Pujerra, Alpandeire, Cartajima, Faraján, Igualeja, Júzcar y Pujerra) y las AVV y EDAR Bajo Genal (Atajate, Benadalid, Genalguacil y Jubrique).

En la misma situación se encuentran otras EDAR como las de Almáchar–El Borge, Casares, Istán, Tolox, Yunquera, Alfarnate, Alfarnatejo, Periana, Riogordo y Canillas de Aceituno.

En relación a esta apuesta por la depuración y el saneamiento de aguas residuales en la provincia, Navarro aseguró que "por fin se van dado pasos positivos" en esta materia. "Ni en mis mejores sueños hubiese pensado que un Gobierno de Andalucía iba a tener la hiperactividad licitadora de este Gobierno para llegar al objetivo de vertido cero", apostilló Navarro.

La delegada recordó que "el agua en todas sus variantes sigue siendo una de las grandes preocupaciones en esta provincia, no solo por la escasez de recursos hídricos para los ciudadanos en algunos puntos de la provincia sino también para importantes sectores productivos, como la agricultura".

Tras la aprobación de unos 9 millones de euros para el encauzamiento del río Guadalhorce en el último Consejo de Gobierno, Navarro celebró que "esa inundabilidad que había supuesto un tapón al desarrollo de los municipios cercanos al río Guadalhorce va a ser resuelta, por lo que supondrá un alivio para los ayuntamientos y también para los vecinos y las empresas de estas localidades".

La delegada insistió en que "hay que tomarse los planes hidrológicos en serio". Navarro expuso que en la provincia de Málaga "hay dos zonas con especial escasez de recursos hídricos". Según detalló, una de ellas es la Axarquía y, además de recientes actuaciones orientadas a la agricultura, "se tiene muy avanzado el bypass de Churriana para llevar agua desde el pantano de La Concepción en la Costa del Sol al de La Viñuela en la Axarquía".

Asimismo, Navarro puntualizó que "otra zona que todavía no ha tenido respuesta a estos problemas es la comarca norte de Antequera, con una falta de recursos hídricos endémica". "Hace años se habla de una solución que no termina de llegar, a pesar de que el Gobierno andaluz ha expresado su voluntad de dotar de recursos hídricos a esta zona, el trasvase de Iznájar esta solo a falta de la autorización de los 4,9 hectómetros cúbicos necesarios para el consumo humano; la Junta de Andalucía está dispuesta a hacer frente y soportar el gasto de este travase, con 50 millones de euros, pero sigue siendo una quimera porque el Gobierno de España no se lo toma en serio y el trasvase depende de la firma de un papel porque la obra correrá a cargo de la Junta de Andalucía", afirmó Navarro.