El Ministerio de Igualdad ha hecho público el borrador de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, más conocida como Ley Trans. Poco tiempo ha necesitado para que se convierta en una brecha más de este Gobierno de coalición y, además, afectar al movimiento feminista, donde se dividen dos sectores respecto al tema: uno que se posiciona en contra de esta ley y otro, más unido al colectivo LGTBI, a favor.

La autodeterminación de género, o lo que llama el texto «el derecho a la identidad de género libremente manifestada» es uno de los factores que más ha creado la polémica. Respecto a este concepto, Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera, de Federación Plataforma Trans y portavoz en Europa de RESPETTTRANS, opina que «es la herramienta que posibilita que las personas trans sean sujetas de derecho, esto no quita derechos a nadie y está marcado por Europa y por 11 comunidades autónomas de España, donde ya se legisla sobre ello».

Por otro lado, Rosa Rodríguez, presidenta del Fórum de Política Feminista de Málaga, piensa de forma diferente, ya que asegura que «este concepto pasa por afirmar y recoger en nuestro ordenamiento jurídico que el deseo personal identitario sería suficiente para cambiar el estatus legal. Las políticas de identidad tienen una deriva neoliberal con la que una organización feminista no puede estar de acuerdo. En este sentido, desde el Fórum apostamos por las políticas de redistribución y representación».

La propuesta de Ley Trans elimina además el requisito de los dos años de hormonación exigidos para cambiar el sexo legal, por lo tanto, los niños y niñas no estarán obligados a someterse a estos tratamientos para ello. En relación a esto, Gonzalo Félix Jawara, presidente de la Federación Andaluza Arco Iris LGTBI+H, considera esta medida muy positiva. Reflexiona que «el Estado no puede obligar a estos tratamientos para reconocer la identidad de género de una persona, sino que tiene que ser la persona la que decida sobre sí misma». Lejos de lo que razona Gonzalo está Nuria González, abogada, que cree que este plan no es nada beneficioso para los niños y niñas. «Los menores son los más perjudicados con este tipo de políticas que van contra la libertad de las personas. Es una absoluta locura que no tiene ningún sentido porque no dejamos votar hasta los 18 años, no tenemos consentimiento sexual hasta los 16, pero quieren que a partir de los 12 se puedan hormonar y mutilar y que sus padres no puedan hacer nada por ello».

A pesar de la variedad de opiniones en torno al proyecto de ley, existen antecedentes en España de acuerdos entre diferentes partidos para proteger al colectivo trans. En el caso de Andalucía, el debate actual se queda muy lejos de la concordia alcanzada por todos los grupos parlamentarios en 2014 y no hay que olvidar tampoco la unanimidad contra los autobuses de ‘Hazte Oír’ y sus mensajes de «los niños tienen pene y las niñas vulva» a nivel estatal en 2017.

Natalia Lans Brandi, trabajadora social, declara que una cosa es el transactivismo y otra el feminismo porque tenemos un sujeto político definido por nosotras

Desireé Rodríguez, actriz transexual de ‘La Veneno’, medita sobre esto y opina que ya no existe esa unión en la sociedad porque «se está politizando el colectivo trans y no debería ser así porque ya hemos sufrido demasiado y lo único que queremos son nuestros derechos». Con esto coincide en cierta parte Raquel González, presidenta de Juventudes Feministas de España, que piensa que «lo que ha cambiado es por intereses partidistas. Hay que recordar que la Ley estatal 3/2007 fue promulgada bajo el mandato del PSOE y que se han hecho propuestas de Ley en este sentido desde entonces tanto por parte de Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos».

En cuanto a la división que hay en el movimiento feminista alrededor de este tema, Natalia Lans Brandi, trabajadora social, declara que una cosa es el transactivismo y otra el feminismo porque tenemos un sujeto político definido por nosotras y que no es posible hablar de feminismo si blindamos el género y esta ley lo está blindando». Por el contrario, Benjamín Cristian, activista transexual y comunicador audiovisual, entiende que todo parte de «un discurso de odio. Al leer los argumentos se puede ver que son discursos que buscan difundir miedos a la gente sobre supuestos que simplemente no tienen sentido. ¿Qué una serie de hombres va a ir en masa a cambiarse el DNI? Vamos a ver, legislar en base a un posible fraude de ley quitaría todo lo ganado en España en derechos sociales. Además de que obvian el importante dato de que cambiar un DNI no es solo hacerlo: es todas las situaciones que giran en torno a ello, que cada vez que se dirijan a ti sea con un nombre y género, las violencias que vivimos las personas trans... ¿Realmente piensan que la gente va a ir corriendo a hacer esto por gusto?».

Laura Frenchkiss, actriz también de la serie ‘La Veneno’, apela a la unión en este debate porque considera que España es un país avanzado y moderno, aunque le queda camino que recorrer aún. «Yo tengo 67 años y me gustaría ver esta ley aprobada, lo quiero para que las futuras generaciones del colectivo trans no sufran todo lo que hemos tenido que sufrir las más mayores. La sociedad tiene que educarse y aprender que cada uno es como es y hay que dejar vivir a los demás».