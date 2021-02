Pasar tiempo en la calle, ir a la playa, planear rutas por el campo o disfrutar del ambiente de la Costa del Sol son algunas de las actividades que ya planean los malagueños para este fin de semana. Tras varias semanas de cierre perimetral, por fin se podrá viajar por casi toda la provincia. Solo el tiempo puede frustrar estos planes, ya que la previsión para la provincia es de inestabilidad, con posibilidad de precipitaciones moderadas. Además de la agua, rl puente de Andalucía en Málaga estará marcado por fuertes rachas de viento en las zonas de Axarquía y Guadalhorce junto con una probabilidad de lluvia del entre el 80% y 90% en Marbella y Estepona, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Casi toda la provincia se encontrará sin restricciones de movilidad una vez que entren vigor estas medidas. Esto permitirá a los ciudadanos desarrollar planes que hasta ahora no podían organizar como ir a al Sendero Torrijos, al Monte San Antón, a la Cañada del Lobo o a la Presa del Agujero siempre que hayan mirado antes qué características presentará el tiempo a lo largo del día. De todas formas, la temperatura no es uno de los factores más interesantes ya que se espera que no varíe. Se mantendrá muy similar a la registrada durante la semana: las mínimas oscilarán entre los 7 y los 9 grados y las máximas entre los 17 y los 20 grados.

En relación con la probabilidad de precipitaciones, esta se incrementará el domingo en la Costa del Sol. Se formará una DANA al sur del Cabo de San Vicente que obligará a los malagueños coger el paraguas sino quieren acabar mojados. En el caso de Málaga capital, la situación es completamente diferente ya que tan solo existe una probabilidad del 5%. Lo que sí estará presente en toda la provincia será el viento puesto que se ha decretado el aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros. Desde la Aemet aseguran que el viento acelerará este viernes con fuertes rachas en la zona de la Serranía que alcanzarán los 40 km/h, pero que tendrá una decaída el sábado y volverá con más fuerza el domingo.