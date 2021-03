El director general de Fuerte Hoteles, José Luque, es el único candidato a las elecciones de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que se celebran a finales de marzo. Con una lista multidisciplinar que representa a todas las tipologías de establecimientos hoteleros y las distintas zonas de Málaga, Luque agradece la labor desarrollada estos años por el actual presidente, Luis Callejón, y su equipo, y destaca la importancia de dar un nuevo impulso al colectivo para afrontar el momento actual, marcado por la pandemia. Afirma que salvar el verano es el gran objetivo de 2021 y cree que el sector hotelero malagueño necesita ayudas públicas a fondo perdido, unos ERTE flexibles para todo el año y un plan de modernización de los establecimientos.

Su candidatura es la única que se presenta, ¿se debe a que es una lista muy consensuada o a que no ha habido otros que se hayan decidido a dar el paso?

Prefiero pensar que es por el consenso. Es una candidatura formada por muchos empresarios que representan todos los aspectos de la hotelería malagueña, tanto en interior como en costa, y con mucho conocimiento de relaciones con la administración, digitalización, sostenibilidad... supongo que se ha visto buena.

Tras la catástrofe que vivió el turismo el año pasado, ¿qué sentimiento hay entre los hoteleros malagueños?

Los primeros tres meses tras el estallido de la pandemia fueron durísimos. Tuvimos que hacer la digestión de una crisis absolutamente imprevisible y tremenda. Pero cuando uno se pone a trabajar para solucionar los problemas el estado de ánimo comienza ya a cambiar. Eso hicimos. Dejamos de lamentarnos y, sin que el nivel de dificultades bajara (nuestra situación financiera incluso ha empeorado), hemos adoptado la actitud de afrontar los problemas con el trabajo diario.

Entiendo que la economía de los hoteles está muy tocada.

Está fatal. El año pasado perdimos todo lo que ganamos en los cuatro o cinco ejercicios anteriores. Y lo más grave es que no hemos recibido ni un euro a fondo perdido de la administración, cuando somos unos grandes generadores de empleo y de riqueza. Estamos capeando el temporal con la única herramienta que tenemos, que son los ERTE.

¿Qué aspectos de apoyo público echa en falta el sector?

Lo primero que necesitamos son esas ayudas a fondo perdido. Lo segundo es implantar un horizonte más amplio para los ERTE. No podemos planificarnos financieramente teniendo un ERTE que termina el 31 de mayo. En Alemania, por ejemplo, lo han puesto en nuestro sector hasta final de año, algo que da más tranquilidad, aunque entiendo que es un país con un superávit económico que no tiene España. Pero sí le pedimos por lo menos al Gobierno y a la ministra Reyes Maroto que nos vendrían bien unos ERTE estructurales que nos permitieran subir y bajar a trabajadores en función de esta montaña rusa que está siendo la pandemia. Al menos, este año. Necesitamos un sistema flexible que se acople a las circunstancias, para subir a gente cuando tienes volumen de trabajo y puedes abrir el hotel. Que no sea todo o nada. No podemos olvidar que el sector ha estado cerrado, no como otros donde las ventas pueden haber bajado, pero al menos venden.

Ahora mismo creo que sólo hay un 25% de hoteles abiertos.

Sí, y con ocupaciones irrisorias. Hay hoteles abiertos a pérdidas. Es una situación alucinante.

¿Qué más solicitan?

Una legislación que nos ayude. Estamos trabajando con la Junta de Andalucía en un decreto de modernización que nos permitiría aumentar edificabilidad en los hoteles. Como consecuencia del Covid, necesitamos reposicionar los hoteles de cara al futuro, hacen falta más metros cuadrados y más instalaciones. Ese decreto no cuesta nada y hay precedentes en Baleares, que lo hizo a partir de la anterior crisis económica de 2008 y que permitió en su momento una reinversión sobre los activos existentes de más de 2.000 millones de euros. Hace falta ese apoyo legislativo, es un tema de voluntad política. Otro tema son los fondos europeos Next Generation. Deben repartirse con criterios de profesionalidad, no con sistema de café para todos o de clientelismo.

En lo que señala de modernización de la planta hotelera, ¿cuáles son las necesidades?

Uno de los grandes retos que va a imponer el Covid es que vamos a necesitar más espacio en los hoteles y reposicionarnos a productos de más calidad. Hay hoteles en la Costa del Sol que tienen muchos años. Hay que permitir al propietario o al fondo de inversión aumentar la edificabilidad entre un 10% y un 25% para acometer obras que permitan dar más interés al activo y a las inversiones. No se trata de hacer hoteles nuevos, sino de modernizar los existentes para mejorarlos, actualizarlos y reposicionarlos. Por ejemplo, que un hotel pueda ampliar sus habitaciones, sus salones, sus restaurantes y terrazas, aprovechar la azotea,... pero para eso hacen falta herramientas.

Supongo que las perspectivas de este año están muy sujetas a la evolución sanitaria.

Sí, hace falta que el pasaporte o certificado de vacunación, que parece que ya tiene el visto bueno de la UE, se ponga en práctica cuanto antes. Sabemos que España va ser un país piloto en este apartado. Y que el proceso de vacunación progrese.

En este 2020, la Costa del Sol, de entrada, ¿da la Semana Santa por perdida y fija ya su atención directamente en el verano?

Para nosotros el pan y la mantequilla, por decirlo de algún modo, es el verano y el objetivo es salvarlo. La Semana Santa tiene su importancia pero es algo irrisorio al lado del verano. Merece la pena sacrificarla en aras a tener una temporada estival en condiciones, y eso está ya ratificado por el criterio de la administración. Estoy de acuerdo. No se puede crear el riesgo de una cuarta ola por la Semana Santa. Vamos a esforzarnos en esos meses como si fuera la última milla de un maratón para intentar disfrutar de un verano lo más normalizado posible.

Y un verano que, imagino, necesita tanto del flujo de turistas nacionales como de extranjeros.

El cliente internacional es fundamental para Málaga y la Costa del Sol. Creo que la dependencia es muy grande, en torno a un 70%. Afortunadamente, Boris Johnson ya ha anunciado que en Gran Bretaña se reanudarán los vuelos internacionales a partir del 17 de mayo. Somos un gran destino para el mercado británico y tenemos suerte de que su plan de vacunación esté funcionado bien.

¿Es básico también que aseguremos que la hostelería y los horarios comerciales puedan estar plenamente operativos?

Sin la oferta complementaria no somos nada. El destino está compuesto por la infraestructura hotelera, el clima y todos estos servicios. Entiendo que bares y restaurantes estarán abiertos para el verano, al igual que los hoteles. Estamos todos en el mismo barco. No puede quedarse nadie atrás. Quizá hay algunos eventos cerrados pero por lo demás hay que ir juntos.

¿Y el toque de queda?

No podemos imaginar un verano con toque de queda. La apertura interprovincial, entre comunidades e internacional tendrá que ir acompañada de una flexibilidad mucho mayor en la oferta complementaria. Obviamente se mantendrán medidas de seguridad como las mascarillas y las distancias en las terrazas. Eso es razonable porque no vamos a tener la inmunidad de rebaño, siendo muy optimistas, hasta final de verano. Los hoteles sabemos que tenemos que vivir con eso y tendremos este año incluso mayores medidas de seguridad que el anterior. Los clientes que vinieron el verano pasado se sintieron enormemente seguros. Hemos hecho nuestro trabajo, cumplido con los deberes.

No hay temor, entonces, de que la Costa del Sol, pueda perder imagen de seguridad respecto a sus competidores.

No. De hecho, muchas veces somos lo que pensamos peor sobre nosotros mismos. Un estudio de la Fundación Elcano dice que España está posicionada en el segundo lugar de los destinos vacacionales mediterráneos más seguros tras Italia. Hay una buena percepción, y los hoteles tuvieron mucho que ver en eso. La normativa de seguridad ayudó a proyectar una imagen de confianza y los cliente rápidamente se adaptaron a esas medidas, aunque alguna de ellas resultase incómoda.

Aehcos ya dijo que en 2020 la ocupación el verano se movió en poco más del 40% ¿Esperan mejorar esas cifras este año?

El año pasado hicimos un 70% menos de ocupación y de resultados que en 2019. En esta temporada de 2021 y, de nuevo en relación a 2019, que es la gran referencia, me daría con un canto en los dientes si llegamos a bajar sólo un 50%-55%. Eso sería un éxito. Ciertamente, dependemos del pasaporte sanitario, el proceso de vacunación y también de la recuperación de la capacidad aérea. En un artículo de The Economist se comenta que esa capacidad aérea ha bajado un 70% mientras que, por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas en 2001 o con la crisis de Lehman Brothers, el descenso fue del 3%. Y no vamos a recuperarla hasta dentro de tres años. Es una gran interrogación de cara al futuro.

¿Le consta que haya hoteles que no van a abrir ya más?

Hay algunos hoteles que no van a volver a abrir. Posiblemente, algunos de los que están peor posicionados, en segunda o tercera línea de playa. Pero sí espero que el 80% de la planta hotelera esté operativa para el verano. Estar abiertos es nuestra única fuente de ingresos.