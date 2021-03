El repunte en los contagios de este pasado martes escondía un dato contundente respecto a la cepa británica. En la provincia malagueña, el 61% de los positivos confirmados mediante PCR responde a la variable más contagiosa, según apuntaron fuentes sanitarias a este periódico.

No obstante, aunque la propia cepa de origen británico es «la que impide la estabilización» de los positivos a una mayor velocidad, como señala la propia Junta, las últimas 24 horas han propiciado una bajada en los números de contagiados, fallecidos y pacientes ingresados en la provincia.

Los repuntes de anteayer dieron paso en Málaga a un miércoles con 11 contagiados menos que en la víspera (177), pero también a 19 personas hospitalizadas menos (266 en total) o a un descenso, de 15 a cinco, en el número de fallecidos con coronavirus. Es importante para reducir los casos activos que casi se hayan doblado en 24 horas los curados, tal y como también agregó ayer un portavoz sanitario.

Así, de los 699 de la jornada anterior a los 1.193 del miércoles. Representa un máximo desde el inicio de la pandemia. Hasta ahora sólo se había superado el millar de curados diarios una vez, concretamente el 18 de diciembre, en plena desescalada tras la segunda ola.

La Junta ha localizado los cinco decesos de esta última actualización en la provincia en cuatro términos municipales: Málaga capital suma dos y ya acumula 532, un óbito agrega Marbella (160 suma desde el inicio de la pandemia) e igualmente un nuevo deceso tanto Coín (18) como Arriate (8).

La tendencia positiva no tiene su reflejo en Andalucía. De hecho, ayer casi se doblaron los contagios en la comunidad autónoma respecto al día anterior, con hasta 977 positivos de los que 230 se concentraron en la provincia de Sevilla. También fue en suelo sevillano donde más fallecidos se contabilizaron en la jornada, concretamente 12 de los 74 que confirmó la Consejería de Salud y Familias.

Un estudio vincula el aumento del polen y la evolución del virus

La Universidad de Málaga ha formado parte de un estudio internacional que permite vincular mayores concentraciones de polen en el aire y las tasas de infección por el coronavirus. «Constata este análisis que cuando los niveles de polen son más altos, también aumentan los contagios por coronavirus», señaló la UMA en un comunicado. «En sus cálculos, también han incluido información sobre la densidad de población y los efectos de las medidas de confinamiento», argumentó. En total, se han analizado datos sobre el polen procedentes de 130 estaciones de 31 países de los cinco continentes. Según la profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la UMA, María del Mar Trigo, la universidad malagueña ha sido la encargada de liderar esta investigación, que cuenta con 14 autores principales y más de 150 científicos internacionales implicados en la misma. Los resultados han sido publicados recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unite States of America. Se trata de un trabajo en el que también han participado los investigadores del Grupo de I+D+i de Aerobiología de la propia UMA, Antonio Picornell y Marta Recio. El estudio partió del hecho de que en la primavera de 2020 el brote de la pandemia pareció coincidir con la estación del polen de los árboles en el Hemisferio Norte. En Málaga, el trabajado ha sido posible gracias al captador de polen ubicado en la estación aerobiológica del campus de Teatinos, «uno de las pocos que no ha dejado de funcionar durante todo el periodo de confinamiento».