Hace justo un año ya se había declarado el estado de alarma. España se cerraba a cal y canto cuando las persianas de los negocios bajaban, en algunos casos, para siempre. Quince días. Otros quince días. Y así sucesivamente hasta llegar a los 98 días que duró el estado de alarma. 98 días que fueron difíciles para todos y en los que muchas personas comenzaron a verse sin ingresos teniendo que acudir a comedores sociales y asociaciones solidarias para pedir ayuda.

«Nos encontramos un crecimiento desorbitado de las familias que necesitaban ayuda. Pasamos de atender a 670 familias antes de que llegara la pandemia a una cifra tan alarmante como es la de 3.880. Fue una situación muy difícil», narra Antonio Paneque, fundador de la Organización Social de Acción Humanitaria (OSAH Málaga) que trabaja en conjunto con la asociación ASAEC en los distritos de Cruz de Humilladero y Bailén-Miraflores.

Paneque destaca la importancia del cambio del perfil de la persona que solicita ayuda. «En Málaga han cerrado casi el doble de empresas que en Sevilla. En esta ciudad tenemos una población muy grande que depende del sector servicios y nos hemos encontrado a personas que no tenían colchón y que de buenas a primeras se han encontrado con una malo delante y otra detrás». Sin ir más lejos, según los últimos datos del SEPE, siete de cada diez parados en Málaga pertenecen al sector servicios.

Otro dato preocupante es el de los autónomos. Elena Jiménez, presidenta de Corazones Malagueños, señala que son muchos los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y pedir ayuda para comer ante la falta de ingresos. «Lo peor está por venir. Cuando se terminen los ERTE va a ser muy fuerte». En la asociación de Jiménez también se han visto desbordados en el último año. Han pasado de atender a aproximadamente 200 personas en marzo de 2020 a las más de 600 que atienden en la actualidad.

En el caso del comedor social ‘Yo soy tú’, en palabras de su director, Emilio Gómez «el local se nos hizo pequeño, ampliamos después del confinamiento la cocina para dar cabida a unas 1.500 personas y menos mal que lo hicimos porque ahora rozamos esos números, el jueves pasado atendimos a 1.535 familias. Los fuegos no dan para más y casi no tenemos más ollas que llenar. Esto va para arriba y aquí cada día llegan nuevas personas, nuestra lista de espera ya es de unas 300 personas».

La mayoría de los comedores sociales tuvieron que reinventarse en tan solo 24 horas cuando hace un año se proclamaba el estado de alarma. Se envasaban los menús con sus respectivos cubiertos ya que las medidas sanitarias no permitían seguir con el comedor como habitualmente hacían antes de la pandemia. Era imposible cumplir las distancias de seguridad. En el caso del comedor social de Santo Domingo, según Pablo Mapelli, su director, en marzo de 2020 servían comidas a unas 130 personas. En febrero de este año han batido el récord atendiendo a 200 personas que necesitaban alimentos. Asimismo, desde su comedor han multiplicado las ayudas económicas. En el caso de las ayudas para el alquiler estas se han multiplicado por siete ante la situación que está viviendo la sociedad malagueña.

La asociación Casa Misericordia, entidad adherida a la red municipal de prestación básica de alimentos, situada en la Avenida de Europa del distrito Carretera Cádiz, denuncia un problema grave que se está produciendo con los servicios sociales. Según José Luis de la Torre, su presidente, hay retrasos de tres meses en las gestiones de estos servicios. «Para poder recibir comida el Ayuntamiento obliga a que la persona que hace la petición sea evaluada por los servicios sociales, pero una madre soltera, por ejemplo, no puede esperar tres meses para llevar comida a casa. Los servicios sociales son un atasco en esta gestión y hay que darle solución cuanto antes».

En su caso, en la actualidad atienden a unas 1.400 familias frente a las 600 que atendían antes de que la pandemia comenzara.

Sin embargo, solo se le dan lotes de alimentos para 672 familias. «¿Qué hago con la otra mitad de personas que se ponen en la cola?», pregunta angustiado. Asimismo, destaca que la situación en la zona de Carretera de Cádiz es muy complicada ya que hay muchísima gente en paro y pese a las enormes cifras de familias que acuden a pedirle ayuda cree que «hay más familias a las que les da vergüenza acudir a Casa Misericordia que las que llegan en la actualidad». «Esto va a ser un desastre si no se pone una planificación», dice resignado.

Todos los representantes de asociaciones creen que no debe ser usado el término ‘colas del hambre’. «Hay que tratar a las personas que nos piden ayuda de la manera más respetuosa y digna posible. Ponerse en una cola es una situación delicada. Tenemos a gente que antes colaboraba con nosotros de voluntarios y ahora piden que los ayudemos. Eso es un mal trago y hay que tener empatía con ellos», concluye Paneque, presidente de OSAH.

Detrás de todas las asociaciones solidarias hay muchas caras y muchas historias escondidas. En Miraflores, concretamente en elcomedor social ‘Yo soy tú’, se encuentra cada día Isabel. Isabel está casada y no tiene hijos. El año pasado, a raíz del confinamiento tuvo que acudir en busca de ayuda al comedor social que lidera Emilio Gómez. Está en paro desde principios del año pasado porque tuvo un accidente de tráfico. «Ahora mismo estoy con una mano delante y otra detrás», dice, pese a todo, con una sonrisa. Pese a que no tienen hijos a su cargo, la situación les ha sido insostenible. Su marido y ella tenían una camioneta y un remolque con los que acudían a los almacenes de los polígonos industriales para recoger cartones y venderlos. Tras el accidente, y con la llegada de la pandemia, le diagnosticaron depresión y, a consecuencia de esta, sumada a su situación económica, decidió acudir al comedor bajo el consejo de un amigo que colaboraba allí. «Ve al comedor y te desahogas y te despejas», le dijo. Un año más tarde, reconoce que es lo mejor que ha podido hacer. «Yo ayudo en el comedor y ellos me ayudan a mí con absolutamente todo. Me ha venido muy bien», señala Isabel. «La depresión es muy mala, no salía de casa y solo lloraba». Sin embargo, escuchando a otros testimonios y ayudando en el comedor consiguió superarla. Fue difícil para Isabel presentarse en la puerta de ‘Yo soy tú’ pese a todo. Nunca había tenido que pedir para comer y nisiquiera se le había pasado por la cabeza. Que ella y su pareja no tuvieran ningún tipo de ingreso, la depresión y su accidente se sumaron, además, a un desahucio que hizo que su marido y ella acabaran viviendo un tiempo debajo de un puente. «Acabé debajo de un puente por no decirle a mi madre, que se encontraba fuera de casa, que me ayudara. Lo pasé muy mal. Nadie nos ayudaba». A día de hoy, se encuentra mucho mejor y tiene, al menos, una sonrisa en la cara. Con la ayuda de Emilio Gómez y todo el equipo de voluntarios de ‘Yo soy tú’ ha podido salir hacia delante y vencer su depresión. Además, su madre le ha dejado la casa y sigue acudiendo cada día al comedor a que le ayuden y a ayudar ella misma en todo lo que pueda.