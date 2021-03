La Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga (Apetam) ha criticado que "la Agencia de Educación de la Junta de Andalucía debe 2,64 millones de euros, correspondientes a las facturas de enero y febrero de 2021, una situación que lleva al desastre al sector", advirtiendo de que "va a reventar".

El presidente del grupo escolar de Apetam, Antonio Vázquez, ha señalado que "el único ingreso que tienen algunas de las empresas de transporte de Málaga es el escolar, y ahora, cuando estamos al borde de la quiebra absoluta, no pagan en tiempo y forma, es la gota que colma el vaso, y la ruina de todas estas familias".

Ha advertido, de igual modo, que "la situación de las empresas del sector de la provincia de Málaga ha llegado al límite", detallando que "se encuentran endeudados, con créditos y leasing que no saben si podrán abonar, sin ayudas de ningún tipo para el sector, con un transporte discrecional parado en seco y ahora con retrasos en los pagos que no se pueden asumir".

"La Agencia de Educación de Andalucía mantenía un ritmo de pago entre 10 y 15 días desde la presentación de la factura y ahora sin ningún tipo de explicación ni de aviso no se ha abonada nada en este año 2021, aunque nos consta que si se han abonado en el resto de las provincias de Andalucía", ha asegurado en un comunicado Vázquez.

Además, ha agregado que en Málaga hay 141 rutas escolares, que cada día desplazan a unos 25.000 alumnos, "que si la Junta no activa medidas de forma inmediata, no seremos responsables si se quedan sin servicio. No tenemos ni para lo más imprescindible, ¿cómo vamos a poder financiar el gasoil y los gastos de personal para este transporte?", se ha preguntado.

De igual modo, ha criticado que "además de que no se han abonado estos pagos, la Asociación denuncia que la Junta también les adeuda las indemnizaciones por la suspensión del contrato durante el decreto de alarma del pasado año. Desde marzo a junio son muchos meses", y "por ahora la Administración nos da largas para el obligado pago de esta paralización".

Por otro lado, la Asociación del Transporte de Málaga ha exige a la Consejería de Educación "que asuma el coste de la desinfección diaria de los autobuses, y además que les remitan material de prevención de contagio de COVID-19 para el desarrollo de las rutas escolares y la realización de test a los monitores y conductores".

"Un sector tan golpeado por la crisis sanitaria requiere ser considerado como uno más de la comunidad educativa, y si los centros están recibiendo productos higiénicos, geles y mascarillas y se están realizando test a los trabajadores; entre otros elementos, los vehículos también han de disponer de una partida extraordinaria para la limpieza y desinfección", ha manifestado Vázquez.

Por ello, ha lamentado que "el sector se encuentra completamente abandonado por la administración autonómica, que nos ha obligado a ir a los tribunales para conseguir la prórroga del transporte escolar", ha agregado, añadiendo que "ahora no han tenido más remedio que prorrogar el curso 2020/2021 por dictamen del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, pero solo nos quieren pagar nueves meses y medio de los diez que vamos a realizar como cada año del curso escolar, de septiembre a junio".

"Las indemnizaciones por la suspensión del transporte escolar son miserables y mayoritariamente no se han pagado a ninguna empresa. Nuestro sector no tiene ninguna ayuda directa de la administración pública para el transporte discrecional. Ni el Ministerio ni la Junta de Andalucía han dado un solo euro. Esta es una situación insostenible, y se van a cargar todo el sector", ha sentenciado el responsable de Apetam.