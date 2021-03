«La Semana Santa va a ser como una semana más, con la mayoría de los hoteles cerrados», resume el presidente del consejo de Turismo de la CEA, Miguel Ángel Sánchez. Y los datos lo avalan.

El 90% de los alojamientos hoteleros de la provincia continúan cerrados y ese 10% que se mantiene activo se concentra en la capital malagueña y algunas zonas costeras como Marbella.

Esa minoría que sigue abierta mantiene una ocupación de entre el 20% y el 30% y se descarta un incremento significativo con motivo de la Semana Santa, especialmente después de que la Junta de Andalucía haya decidido mantener los cierres perimetrales de las ocho provincias, una restricción que se suma a la veda de la movilidad entre las comunidades autónomas.

Tanto el turista internacional -muy limitado por la exigencia de pruebas serológicas negativas y las cuarentenas obligatorias una vez regresen a su país de origen- como el turista muy local son los perfiles con los que el gremio puede contar pero en ninguno de los casos ha generado un aumento de las reservas en Málaga.

«No hay reservas. Se movieron un poco cuando anunció el primer ministro británico que a partir de mediados de mayo podían empezar a viajar ya los británicos... está parado porque va a depender también de las compañías aéreas, de cómo planifiquen los vuelos», explica Miguel Sánchez, que sí vaticina un aumento del movimiento de la población local durante los días festivos pero que repercutirá en los comercios y la restauración, no en los alojamientos turísticos.

«Es más complejo que un cliente sea de la provincia, es muy difícil conseguir a ese cliente. No descartamos a ninguno pero no es el volumen que necesitamos para empezar a poner a funcionar la máquina», añade el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón. Sobre las reservas internacionales: «Nada. Hay miedo en toda Europa. Habrá un goteo pero no hay posibilidad».

Críticas a los cierres

«El cierre perimetral de las provincias creemos que es una medida que está coja. Deberíamos estar ensayando con los vacunados, con los PCR negativos y con los antígenos negativos y haber establecido estrategias para que, al menos, estos perfiles se pudiesen mover», critica el presidente de Aehcos, Luis Callejón, que denuncia la ausencia de un «plan de choque para recuperar la confianza del cliente».

«Las prohibiciones y los cierres no favorecen al sector turístico si no están acompañados de medidas tanto económicas como soluciones para que pueda generarse tranquilidad en los clientes», continúa Callejón.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Hosteleros (Mahos), Javier Frutos, denuncia que este confinamiento provincial afectará especialmente a los pequeños municipios turísticos. «No nos lo esperábamos, y más teniendo los protocolos que se han venido realizando hasta el momento en los municipios con muchos contagios, que quedaron aislados. Entendíamos que sí se iba a poder hacer», sostiene.

Por el contrario, el responsable federal de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras, Gonzalo Fuentes, se muestra conforme con las medidas restrictivas anunciadas esta semana por la Junta ya que el verdadero impulso del sector turístico llegará en el período veraniego.

Con el foco en el verano

Con una Semana Santa prácticamente echada a perder, el sector mira irremediablemente hacia el verano y la temporada alta como un impulso para aguantar el año.

«Aquí lo importante es salvar el verano, ya que sacrificamos la Semana Santa teniendo en cuenta que no va a poder venir nadie de Madrid ni de otras provincias de Andalucía», considera Gonzalo Fuentes, que aboga por allanar el camino hacia la temporada estival. «Semana Santa es importante pero para la Costa del Sol lo más importante es el verano».

Sin embargo, la incertidumbre en cuanto a la situación epidemiológica del país y el entorno europeo para esas fechas, así como el porcentaje de población vacunada, mantienen en vilo al sector turístico.

«Vamos sin saber cuándo vamos a empezar, cómo vamos a terminar. Todo va a depender de cómo vaya funcionando el tema de las vacunas, que es donde tenemos puesta nuestra esperanza y yo creo que mientras no tengamos a una parte amplia de la población vacunada, no solo de España sino de Europa, no lo vamos a conseguir. Los sectores que estamos ahora mismo cerrados desde hace un año, mientras no tengamos esa tranquilidad al viajar vamos a tener que seguir así», lamenta Miguel Sánchez, que apunta a finales de mayo con posible fecha de inicio.

En el caso de la hostelería malagueña, que acumula unas pérdidas en facturación del 70% y con una Semana Santa más que descafeinada, el período estival se presenta como una oportunidad para salvar el año. Para que eso ocurra, apunta Frutos, es necesario consolidar la vacunación en España, «es un básico».