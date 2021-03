La cepa británica ya aparece en cerca del 70% de los contagiados que a diario se confirman dentro de la provincia de Málaga. Sigue por delante Almería, con más del 80%, pero esta variante está detrás de la falta de estabilización de los positivos en distritos como el del litoral occidental o en determinadas localidades de la Serranía de Ronda.

La Consejería de Salud y Familias reconoce que las precauciones por nuevas variantes del coronavirus como la británica, o las que ya se han empezado a detectar también en Andalucía (ya hay un caso en Málaga de la sudafricana), así como el temor a los reencuentros familiares que se produjeron durante las fiestas navideñas, «justifican el cierre de las provincias decretado para estas próximas semanas».

Las propias fuentes consultada por este periódico aluden a las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, que se refirió al anunciar las nuevas medidas para Semana Santa a que no se alcanzado la situación esperada. De hecho, el pasado jueves se superaba de nuevo el millar de contagios en la comunidad autónoma.

No obstante, la tasa de incidencia de los últimos 14 días para la provincia ha bajado del centenar de casos por 100.000 habitantes. Atrás quedan las semanas en las que casi el 100% de la población malagueña se encontraba con distintas limitaciones en sus territorios, a raíz de la complicada evolución de la pandemia en el inicio de este año.

Como prueba del tremendo azote que en Málaga llegó a suponer esta tercera ola, el número de personas ingresadas con la enfermedad del Covid-19, ahora situado por debajo de los 200 casos, incluso se situó por encima del millar.

Otro registro que evidencia lo que han sido estos dos últimos meses para la provincia lo representa el cupo de fallecidos con coronavirus. La Junta refleja en sus cómputos totales para los seis distritos sanitarios de la provincia el hecho de que más de la mitad de todas muertes contabilizadas en los últimos 12 meses se han confirmado en lo que va de 2021. Es decir, en dos meses y medio se ha superado el cómputo que arrojó todo 2020.

También superan los números de este año a los totales del anterior ejercicio otros dos parámetros que a diario facilita la Consejería de Salud y Familias: contagios y curados.

Juanma Moreno se refería estos días a que Andalucía sigue, a pesar de la evolución favorable, en un «nivel de riesgo medio alto». Y es que los registros en los últimos días para la comunidad autónoma señalan una especie de meseta. Como indica el propio presidente andaluz, «la curva no termina de bajar».

Moreno especificó el carácter dominante del a cepa británica en determinados territorios de la comunidad autónoma, con el agravante de «la alta capacidad» de infectar de dicha variante. La movilidad entre provincias, al mismo tiempo, podría deparar que la referida cepa pasase a ser dominante incluso en Huelva, en un territorio donde apenas representa el 20% de los casos confirmados en la actualidad.

Que hayan surgido casos de la variable sudafricana en los últimos días también contribuye a la necesidad de cerrar las fronteras interprovinciales a las puertas de la Semana Santa. Los expertos en sus informes argumentan que la variante en cuestión es «incluso más contagiosa» que la británica. El objetivo no es otro que el de cerrar al máximo las opciones de sufrir una cuarta ola con la incidencia que ya depara en otros territorios europeos.

La capacidad de estas cepas de poder sortear la inmunidad de las vacunas o de quienes ya hayan resultado contagiados en anteriores olas contribuye a que deban mantenerse las máximas precauciones, incluso cuando se ha decidido ampliar el toque de queda a las once de la noche. Y que por esa misma ampliación se hayan ampliado los horarios de las actividades no esenciales por encima de las 21.30 horas. No obstante, todas estas medidas se revisarán semanalmente y por municipios.

De la situación en la Axarquía a los casos del litoral occidental

Las autoridades sanitarias reconocen la buena evolución de los contagios respecto a las últimas semanas de enero y todo el mes de febrero, con el azote de la tercera ola en pleno apogeo. No obstante, la marcha de los datos en la comarca de la Axarquía dista bastante de la correspondiente al litoral occidental. En el distrito axárquico, la tasa de incidencia en la primera quincena de marzo se ha situado por debajo de 50, como a principios del verano