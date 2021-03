La marca de promoción de los productos agroalimentarios de la provincia, Sabor a Málaga, dependiente de la Diputación, ha impulsado al colectivo 'Chefs in Red' en apoyo al sector hostelero de la provincia. El vicepresidente primero de la Diputación Provincial y responsable de Sabor a Málaga, Juan Carlos Maldonado, acompañado por la directora del grupo All Stars, María Asenjo, ha hecho entrega de las chaquetillas rojas a once cocineras y cocineros.