La cuarta ola de la pandemia es ya un hecho «inevitable», «claro» e incluso «irremediable». Así lo sentencian abiertamente las administraciones públicas y también la comunidad médica.

Sin embargo, lo que parece evidente es que no alcanzará las proporciones del «tsunami» que arrasó después de Navidades sino que su impacto será menor, especialmente en los hospitales, donde se espera una presión asistencial menor gracias al efecto de la vacuna, que ha llegado ya a algo más del 15% de los malagueños -por ahora, 261.061 personas-, aunque solo han alcanzado la inmunidad el 5,3%, que abarca a 90.455 ciudadanos.

«Es verdad que esperamos que no sea tan pronunciada como la tercera, que fue espantosa. El hecho de que haya cierto porcentaje, aunque pequeño, de población que está vacunada, eso lo notaremos en cuanto a la presión hospitalaria, porque la gente que está vacunada es la de mayor edad, que es la que peor se pone», explica la doctora Rosario Palacios, vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) y facultativa en el Hospital Clínico, que señala las diferencias entre la celebración de la Navidad y la Semana Santa como otro atenuante: «La Semana Santa no es como la Navidad, en Navidad todo son reuniones familiares más en sitios cerrados que en sitios abiertos porque es una época más fría que ahora», añade Palacios.

No obstante, la prevención sigue siendo el elemento central para evitar la proliferación del virus por lo que es necesario evitar cualquier falsa sensación de seguridad entre vacunados y población recuperada.

«Tenemos un porcentaje de población vacunada todavía relativamente bajo con lo que la población susceptible de enfermar y empeorar es todavía muy alta», añade el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública (SAMPSP), el doctor Rafael Martínez. «La vacuna por sí misma no es la medida más inmediata para evitar la cuarta onda, son las medidas de precaución».

En esta línea, el doctor Francisco Moreno, miembro de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur), añade que hay una «ausencia real de vacunación» que impide considerarla aún como un escudo para el grosor de la población: «La población que se ha vacunado es insuficiente como para que pueda repercutir más allá de proteger afortunadamente a los sanitarios y sobre todo en las residencias de mayores donde realmente ha bajado de forma brutal».

Por otro lado, en Andalucía circulan ya hasta cinco variantes del coronavirus, la primera detectada en Wuhan, la británica - predominante en la región-, la sudafricana, la de Uganda y la última que aún no tiene nombre y de la que se desconoce su comportamiento.

Debido a la contagiosidad y la agresividad de estas mutaciones del virus, la doctora Palacios insiste en que no es posible apostarlo todo a la protección que aporta la vacuna.

«Hay variantes que se transmiten más fácilmente y tampoco tenemos la seguridad de que la vacuna nos esté protegiendo. Por eso insisto en que mantener las medidas es básico», añade. «Las personas vacunadas no pueden decir que ya están protegidas al 100%, ha habido gente vacunada que también se ha infectado... No es lo habitual y probablemente sean excepciones pero no puede estar uno seguro».

Vacunas y contagios

Con el inicio de abril, el Ministerio de Sanidad y la Junta esperan que el aumento en la llegada de vacunas junto a la incorporación de la nueva fórmula de Janssen, desbloqueen por fin el arranque de una vacunación en términos masivos que contribuya a frenar el ascenso de la cuarta onda epidémica.

En este sentido, Martínez alerta de que la coexistencia de una nueva escalada de contagios unida a una campaña de vacunación más intensa -el objetivo del Ejecutivo andaluz es administrar medio millón de dosis a la semana- vuelva a poner al sistema sanitario contra las cuerdas al tener que atender a estos dos grandes frentes.

«Lo ideal sería que no coincidiese un incremento del número de casos con el desarrollo de la campaña de vacunación para que los profesionales puedan dedicarse a la inmunización de las personas y no a atenderlas», añade Rafael Martínez. «Siempre es mejor dedicar los recursos a medidas preventivas que a medidas asistenciales directas en pacientes infectados con el virus».

En cuanto a la posibilidad de que ese avance de la campaña de inmunización consiga cumplir con el objetivo de tener vacunado a más del 50% de la población en verano, Francisco Moreno, de Alergosur, se muestra muy escéptico y aclara que, de conseguirse, tampoco frenaría la aparición de nuevas ondas epidémicas, eso sí, mucho más suaves y con poco impacto hospitalario. «El objetivo está en que [la incidencia] esté por debajo de los 75 casos acumulados por 100.000 habitantes. Si está por debajo, vamos a tener un goteo constante pero asumible para los recursos sanitarios».