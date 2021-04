El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos ha dado este lunes una rueda de prensa en el Hotel AC Málaga Palacio relativa al caso Astapa, que saltó a la luz pública en junio de 2008 con las primeras detenciones y que es relativo a la presunta corrupción política y urbanística en la localidad costasoleña. Así, Barrientos, que ahora ejerce como médico, ha destacado el papel fundamental que el comisario Villarejo, ahora en libertad provisional por su supuesta implicación en la operación Tándem, en el caso Astapa, y ha apuntado a lo que este, siempre según su versión, hizo controlando el urbanismo esteponero tras estallar la causa judicial.

También ha criticado que el ministerio fiscal se oponga sistemáticamente a las pruebas que presentan las defensas y, sobre todas, la suya. Ha usado así un símil médico: "Primero lo que queremos tener es conocimiento, yo no doy el diagnóstico de un paciente, primero pido una ecografía, una analítica, lo ausculto, le pido las pruebas prioritarias pertinentes y una vez que tengo todas esas pruebas tomo una decisión y establezco la estrategia terapéutica adecuada, en este caso como no he tenido la posibilidad de acceder a ello, pues no le puedo decir lo que haríamos, lo que está claro y es evidente es que la intervención de Villarejo en Astapa es fundamental, y que el control del urbanismo fue total y absoluto por parte de Villarejo después de la operación Astapa. Eso es claro y evidente, claro y evidente".

Luego, ha señalado: "Nos están negando los medios de prueba. Cuando mandamos a alguien a operar va ya con sus pruebas hechas, con su analítica, con su electrocardiograma, con su radiografía de tórax, con su diagnóstico, para que el equipo de cirugía sepa lo que tiene que hacer, pues aquí va a llegar el paciente al quirófano, a la sala de enjuiciamiento, sin ninguna de estas pruebas, porque el fiscal se ha opuesto frontalmente a ello. Ya le digo que los jueces es que no ha habido un juez instructor, salvo alguno, que haya tenido conocimiento de la causa, cerca de nueva jueces de instrucción que no han podido conocer la causa".

Ha recordado que la premisa fundamental del caso Astapa, por el que fue detenido en junio de 2008, es la infravaloración de los convenios urbanísticos para enriquecimiento personal y financiar la actividad de los partidos políticos. Su defensa, ha dicho, propuso un careo entre su perito de Tinsa, empresa que tasó todos esos acuerdos, y los del juzgado. "Le pedimos que hubiera un careo ante su señoría entre el perito judicial y los peritos propuestos por el juzgado, pues solamente permitió uno y ¿sabe cuál permitió? Uno que fue de la mano de Villarejo. Que propició una reunión, y hay pruebas documentales al respecto, en Madrid, le interesaba mucho a Villarejo, un señor abogado honesto e íntegro, lo llevó, se reunió primero con él en Torre Picasso y después lo llevó a la UDEF, se reunió en concreto con dos agentes policiales (se omiten sus nombres), y ya el fiscal sí aceptó ese careo entre el perito judicial y el perito de parte. ¿Usted sabe lo que pasó? Después de ese careo, la perito judicial donde en un principio decía que había una infravaloración, una malversación por el Ayuntamiento, de cuatro millones de euros, al final tras el careo resultó, y así lo ha reconocido la perito, que se había equivocado y no es que ese convenio tuviera un perjuicio de cinco millones de euros, sino que había un beneficio de cuatro millones de euros para el Ayuntamiento de Estepona y entonces lo que le pedimos a raíz de eso es que los demás lo hicieran. ¿Por qué se niega un fiscal? ¿Por qué se negó el fiscal? Eso es inadmisible, incomprensible, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está dirigiendo esto? ¿Está siguiendo indicaciones de alguien? ¿Son decisiones propias? Porque aquí están pasando cosas muy raras desde el principio, no es normal". Ha tachado esta conducta que atribuye al fiscal de "vergüenza".

Durante la rueda de prensa, ha compartido varias escuchas del comisario Villarejo, ha recordado que hace más de 14 años desde que se inició la investigación, más de 13 desde que se produjo la investigación, ha criticado que el fiscal se negara a que se presenta ahora el escrito de defensa y ha sentenciado: "No se quiere que se sepa la verdad de este caso". "Nunca se ha accedido a las pruebas que le hemos pedido, a las de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), todas", ha indicado, para insistir en que quiere que se sepa la verdad cuanto antes, "porque esto es una verdadera aberración, un disparate". También ha criticado que las informaciones relativas al comisario Villarejo y las investigaciones judiciales que se llevan en la Audiencia Nacional no se incluyan en el sumario de Astapa y formen parte, por tanto, de la investigación. Y ha recordado que llegó a poner hasta siete denuncias ante la Fiscalía antes de que estallara Astapa, y una de ellas se perdió hasta en tres ocasiones y debió interponerla varias veces.

Ha criticado el daño familiar que le han infligido, ha recordado que su hermano y su madre han estado once años imputados por "una infamia", un informe policial relativo a una finca familiar. Finalmente, se levantó la investigación sobre ellos. Ha asegurado que ha habido un "trato desigual" entre unos imputados y otros. "Fui un alcalde íntegro y hotesto y decente, pude meter la pata pero jamás metí la mano. Cuando tuve conocimiento de una presunta irregularidad lo puse en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Luché por los intereses de Estepona". "Aquí se ha hecho una causa general".