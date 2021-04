La Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado por unanimidad este jueves una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE en relación con el apoyo al sector textil sanitario de los municipios malagueños de Alozaina, Álora y Cuevas Bajas. La propuesta ha contado con enmiendas tanto del PP como de Ciudadanos, que han sido aceptadas.

En concreto, se ha aprobado que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno andaluz a que apoye la producción del sector textil sanitario en Andalucía en general, y en Alozaina y Cuevas Bajas en particular, promoviendo a su vez que otras administraciones adquieran estos productos andaluces, sirviendo de impulso para la reactivación económica de Andalucía y de garantía de abastecimiento de productos de primera necesidad y de carácter estratégico.

También ha salido adelante instar al Consejo de Gobierno a realizar las gestionas oportunas para declarar Producto Estratégico al material sanitario; y, además, a que ponga en marcha una estrategia específica para apoyar a aquellas empresas andaluzas que promuevan el empleo, especialmente de mujeres, vinculado a la fabricación de material sanitario, evitando que se vuelva a producir una deslocalización como la sufrida durante la pandemia.

De igual modo, ha sido aprobado que el SAS, "con absoluto respeto a la legislación sobre contratación vigente y de acuerdo con sus necesidades" promoverá la industria andaluza en la contratación de productos sanitarios, tal y como viene realizando, con la finalidad de garantizar los equipos de protección necesarios a sus trabajadores sanitarios.

El parlamentario del PSOE Francisco Conejo, proponente de la PNL, ha asegurado que la iniciativa "no viene con el ánimo de confrontar", incidiendo en que "el único objetivo que tiene "es buscar una solución a la demanda de estas trabajadoras y trabajadores".

"Hoy tenemos la oportunidad de demostrar a las vecinas y vecinos del sector textil de Alozaina y Cuevas Bajas que pueden confiar en nosotros, que somos capaces de dialogar y acordar por el bien común, dejando al margen nuestras diferencias ideológicas", ha apostillado.

Conejo ha explicado cómo ha surgido la problemática en estas localidades, "extrapolables a otras de Andalucía", aludiendo a que recientemente "se ha conocido que el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Junta, ha cancelado o va a cancelar los pedidos de material sanitario que venían realizando varias empresas textiles de la provincia de Málaga (Cardivais, S.A. y Fabricación Malagueña de Bolsas, S.L.) para suplir la demanda generada por la pandemia".

Ha señalado, de igual modo, que se busca que la Junta "se comprometa" con el mantenimiento del empleo del sector textil de Alozaina y Cuevas Bajas y que las administraciones públicas "sigan contratando material textil sanitario fabricado en estas localidades".

Así, ha valorado que "mantenemos el empleo local en nuestros pueblos y ciudades, y garantizamos el suministro de material sanitario de calidad en nuestros hospitales y centros de salud, sin depender de empresas ubicadas en Asia".

Ha recordado, por último, que hace un año, en plena pandemia, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "abogaba por el autoabastecimiento de material sanitario fabricado en Andalucía para no depender de mercados exteriores ni de otras comunidades autónomas y aseguraba que el futuro de la economía de la comunidad pasaría por apoyar de manera firme y decidida al tejido empresarial desde todas las Administración Públicas".

Al respecto, ha precisado que "un año después de esas declaraciones, en plena pandemia, nos encontramos que empresas vinculadas al sector textil sanitario tienen que cerrar por cancelaciones de pedidos del Servicio Andaluz de Salud", asegurando que ahora "toca cumplir y hacer realidad ese compromiso del presidente andaluz".

"Cumpliendo la ley"

El parlamentario del PP José Ramón Carmona ha dejado claro que se apoya "de manera decidida a todas las iniciativas empresariales que signifiquen revitalizar el empleo porque creemos en la capacidad que tienen las empresas para transformar la realidad de manera directa".

De igual modo, ha mostrado el apoyo "inequívoco" a la iniciativa y ha recordado que tanto a Cuevas Bajas como Alozaina los ve como "referentes en materia textil" pero "desgraciadamente la inacción y las condiciones exógenas del sector han provocado que el PSOE en el Gobierno hablara y dijera mucho pero nada llegaba". "Estos pueblos han visto cómo se ha desmantelado absolutamente con el Gobierno del PSOE en la Junta la industria textil", ha abundado.

Así, ha insistido en que "no podemos engañar a los ciudadanos". "Estamos de acuerdo, pero esto no se trata de la Junta o del Gobierno de España, se trata de apoyar al sector a través de distintas iniciativas que permitan garantizar puestos de trabajo, pero no solo a través de administración publica, sino facilitando oportunidades y siempre cumpliendo con la ley".

Por su parte, el parlamentario de Adelante Guzmán Ahumada, que precisamente este jueves también ha presentado una pregunta con ruego de respuesta oral en Comisión relativa a medidas para proteger la industria textil sanitaria y el empleo que genera en Alozaina, ha valorado esta iniciativa y "el tono constructivo" con el que se presenta.

Ha lamentado, de igual modo, que los trabajadores de Alozaina y Cuevas Bajas "ven ahora como su futuro pende de un hilo" y ha vuelto a insistir en la importancia de la industria, de generar valor añadido.

"Estamos ante una PNL que habla de Alozaina y Cuevas Bajas pero que tenemos que tomarla como ejemplo para proteger a nuestras fábricas, a nuestra industria, para volver a ser lo que fuimos en cierta parte y era un pueblo que también producía", ha dicho Ahumada.

Por último, ha añadido que el problema hay que verlo desde dos puntos de vista como son salvar los problemas estructurales de Andalucía con la diversificación y también desde un punto de vista coyuntural: "Tenemos que evitar el colapso de los servicios asintenciales".

Asimismo, el parlamentario de Vox Macario Valpuesta ha explicado que no comparte "el diagnóstico" de la PNL según la cual "la deslocalización es un fenómeno aleatorio que se produce por la voluntad maléfica de unos desaprensivos empresarios con la connivencia activa o pasiva de la administración". "Desgraciadamente la deslocalización es un fenómeno inexorable en un mundo globalizado y se produce en función de la productividad de las empresas", ha dicho.

No obstante, ha incidido en que hay "razones serias" como en este caso para tomar medidas. Por otro lado, ha advertido de otras "incoherencias" de la PNL como es "que el PSOE dice que el motivo por el que no hubo suficientes equipos de protección para nuestros sanitarios fue la deslocalización de la producción textil" y "lo dice el partido del Gobierno que desde enero de 2020 ignoró advertencias".

"Es una PNL que pretende remediar una situación de la que hay mucha culpa socialista y que viene de tiempo atrás, pero entendemos que en este caso tiene justificación", ha valorado.

Asimismo, el diputado de Cs Juan de Dios Sánchez ha reconocido que es difícil no estar de acuerdo con la PNL, ya que "cuando hablamos de empleo y sector industrial se tiene que apoyar" pero "hay que mirar el contexto de cómo se han creado estos empleos" aludiendo a la situación de pandemia, de urgencia y excepción.

También ha recordado que la Consejería de Empleo no tenía constancia de ningún ERTE, ERE o suspensión de contratos, además de que el Sercla no tenía tampoco constancia de despidos, abogando por "ver qué es lo que está ocurriendo".

Por último, ha planteado una modificación al primer punto de la PNL: "No pensamos que tengamos que obligar a la Junta a pagar un precio mayor, lo que tenemos es que trabajar para que las industrias sean competitivas".