El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha anunciado este lunes que acudirá a los tribunales si la institución provincial no saca a licitación pública el contrato del servicio de ayuda a domicilio en tres meses.

En rueda de prensa, junto a la diputada provincial socialista, Irene Díaz, y trabajadoras de la ayuda a domicilio, ha exigido al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos que saque a licitación pública en un plazo máximo de tres meses el contrato del servicio de ayuda a domicilio en los municipios menores de 20.000 habitantes. Los socialistas han registrado una moción urgente que recoge esta petición y que se debatirá en el pleno del miércoles.

"Si en tres meses no sale la licitación del contrato, vamos a plantear tomar las medidas oportunas en los tribunales para que estas trabajadoras tengan lo que les corresponde en justicia y para que los y las dependientes de la provincia de Málaga tengan la consideración que deben tener por parte de la Diputación", ha adelantado Bernal.

El socialista ha criticado duramente la situación en que se encuentra la atención a domicilio de personas dependientes y las trabajadoras que desarrollan este trabajo y ha aludido a la "pésima gestión de PP y Ciudadanos": "La incapacidad en la gestión de PP y Ciudadanos en la Diputación está poniendo en riesgo el servicio de ayuda a domicilio".

El pasado septiembre el equipo de gobierno aprobó en un pleno urgente y extraordinario una nueva prórroga forzosa del contrato para la atención a domicilio de personas dependientes "con informes contrarios de los habilitados nacionales de la Diputación", ha puntualizado, criticando que desde el año 2013 el gobierno provincial ha aprobado ocho prórrogas, "las dos últimas forzosas, de este contrato de este servicio esencial".

"Estamos hablando del contrato más importante de la Diputación de Málaga. Son 23 millones de euros donde hay en juego el trabajo de muchos auxiliares en la provincia de Málaga y de dependientes, personas mayores que dependen de este servicio", ha explicado.

Bernal ha recalcado que PP y Ciudadanos "son incapaces de sacar el pliego definitivo de este servicio, que se dé un servicio de calidad y que se tenga en cuenta los derechos de las trabajadoras".

"El problema es que el presidente de la Diputación, el señor Salado, no está centrado en la gestión de la institución. Lo volvemos a ver en este pleno, en el que el PP en sus mociones de nuevo abusa de la política de confrontación con el Gobierno de España", ha recalcado el portavoz socialista, quien ha pedido a Salado que actúe "como presidente de esta institución y no como un elemento político de confrontación contra el Gobierno de España".

"En la Diputación ni se gobierna ni se gestionan los asuntos de este país. En la Diputación, se gobierna y gestionan los asuntos de la provincia de Málaga como este de la ayuda a domicilio", ha señalado.

En la moción registrada, los socialistas reconocen el trabajo de las trabajadoras que conforman el servicio de ayuda a domicilio: "Son quienes han estado y están prestando este servicio esencial de forma presencial desde el primer momento de la pandemia, realizando dichos servicios en los domicilios dirigidos a personas dependientes y vulnerables", ha subrayado Bernal.

Por ello, el PSOE va a instar al pleno de la Diputación de Málaga al reconocimiento social y laboral de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que atienden a las personas consideradas colectivos vulnerables en la provincia, así como reafirmar la "importancia y la esencial labor que lleva a cabo todo el personal que conforma este servicio, poniendo en valor el gran trabajo realizado durante esta pandemia".

También se instará al equipo de gobierno a que realice un estudio que permita evaluar la intensidad hora/mes para el servicio de ayuda a domicilio en cada uno de los grados, "a fin de garantizar que se utilizan todas las posibilidades de horas disponibles en cada uno de los grados en función de las condiciones individuales de las personas dependientes, teniendo en consideración las jornadas laborales de las trabajadoras y trabajadores del servicio".

"En definitiva, le exigimos al señor Salado que se tome en serio el principal contrato que tiene esta Diputación, un servicio esencial como es la atención a domicilio de personas dependientes", ha concluido Bernal.

Por su parte, la diputada provincial Irene Díaz ha calificado de "insólita" la situación que están viviendo las trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y ha denunciado "el despropósito" de todo lo que concierne al pliego del servicio de ayuda a domicilio de esta institución.

"Queda sobradamente demostrada la incapacidad manifiesta de este equipo de gobierno. No sabemos si son realmente conscientes de que se trata del contrato más importante de esta institución y del que depende el trabajo de muchas auxiliares así como del abandono absoluto de mayores y dependientes. Y es que lo cierto es que pliego del servicio de ayuda a domicilio, prórroga tras prórroga, sigue sin ver la luz y atascado por circunstancias e intereses que nos siguen ocultando", ha considerado la diputada provincial socialista.

En este sentido, ha reiterado que estarán pendientes para que este pliego "vea la luz lo antes posible y contemple todas las consideraciones que hemos planteado para dignificar el trabajo de estas trabajadoras y poder dar un servicio de calidad".

Díaz ha recordado que según el Observatorio de la Dependencia "un tercio de los dependientes andaluces muere esperando una prestación: A este ritmo se tardará casi siete años en atender la lista de espera de 56.534 personas. Y el señor Moreno Bonilla no tiene otra cosa que alardear de un superávit que tachamos de la vergüenza", ha manifestado.

Por último, Sandra Rueda, secretaria del comité del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Málaga, ha asegurado que llevan "muchos años en una lucha incansable y a día de hoy insostenible". "Es vergonzoso que el pliego no salga, que el precio/hora de las auxiliares no se pague lo que se tiene que pagar. No nos dan el valor que tenemos. Ni siquiera nos pagan como nos tienen que pagar", ha asegurado.

"¿Una Diputación puede llevar ocho prórrogas y no sacar el pliego una, y otra y otra vez? Lo necesitamos, no dan el precio/hora. Están tirando nuestro trabajo por el suelo. No se puede aguantar más esta situación", ha lamentado. "Nos sentimos muy desamparadas por la Diputación, por el PP y por Ciudadanos", ha concluido.