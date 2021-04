El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió, el pasado año, a 18.725 mujeres a través de su centro provincial de la mujer en Málaga y dio respuesta a más de 22.000 consultas, a través de su línea telefónica, de las cuales el 36 % estaba relacionado con la violencia de género.

Así lo recoge el organismo en la memoria que han elaborado durante 2020, y que ha sido presentada, este viernes, por la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga, María Encarnación Santiago: "Hemos estado en primera línea de batalla. Este balance está marcado por la pandemia social y económica, que han influido de manera clara y directa en estos datos" ha asegurado.

Las más de 22.000 consultas se realizaron a través de la línea 900 200 999, una línea que ha visto su demanda aumentada en un 18% más con respecto a 2019, es decir 2.927 llamadas más. "Esto supone que cada día del año pasado atendimos una media de 51 mujeres, 8 más que en 2019", ha afirmado la asesora. Esta línea telefónica "salva vidas”, tal y como ha aclarado Santiago, ya que en Andalucía se recibieron 36.656 llamadas; mientras que en Málaga fueron 8.241 llamadas, un 32% más que en el año anterior.

"El principal nexo de unión ha sido la línea telefónica, por ello hemos aumentado y multiplicado por diez el presupuesto, y lo hemos convertido en un recurso de referencia y la puerta de entrada para atender a las mujeres", ha dicho.

Con motivo de la pandemia, los centros de acogida de mujeres y menores víctimas de violencia machista han tenido que adaptarse, el pasado año ingresaron en estos centros sus cifras se eleva a 301 personas 159 mujeres y 152 menores

Proyectos

En Andalucía, durante el pasado año 2020, se llevaron a cabo proyectos como el Primer Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, también la Primera Estrategia Andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2021 -2024, y un protocolo de respuesta institucional de Andalucía frente a las violencias machistas; así como un decreto como centros de información de la mujer y la ventanilla única.

" Desde el Instituto de la Mujer hemos trabajado sin cesar para no dejar a ninguna mujer atrás durante el estado de alarma, por ello en 2020 impulsamos una veintena de medidas para que las mujeres no se sintieran solas. Ha sido un año de refuerzo y mejora en nuestras estructura y servicios, frutos de políticas de hechos y no palabras, hemos garantizado los programas de atención psicológica”, ha subrayado Santiago.

Por ello, el presupuesto para esta reforma en la atención psicológica pasado de 715 mil euros a 1.423.00 millones de euros, destinados a la red andaluza de atención y acogida para víctimas de violencia de género: "Se ha reforzado el personal en 22 personas más, en Málaga en concreto en 11 más que 2019, así como se ha aumentado la plantilla del IAM con 37 personas, entre ellos trabajadores sociales, juristas y psicólogos".

Santiago ha reiterado que para llevar a cabo una concienciación es "fundamental el plan educativo y es la mejor vacuna para erradicar la violencia". Por ello el IAM celebró el "primer congreso de coeducación, al cual asistieron 435 personas. En el confinamiento se realizó una iniciativa online #seguimoseducando dirigida a profesorado y familias, cuyos videos tiene más de 12.000 reproducciones", ha recalcado.