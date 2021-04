El presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha inaugurado este lunes el I Foro Nacional de Hostelería en el Palacio de Ferias de la capital. Ha estado acompañado por su homólogo en España, José Luis Yzuel, la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Frutos ha dicho que el sector necesita, fundamentalmente, “trabajar, ayudas y vacunas”.

“Necesitamos ayudas, que no llegan ni en cantidad ni en plazo, en muchos casos son ayudas anunciadas y no recibidas, e insuficientes”, ha indicado en su intervención, para preguntarse después por qué se legisla “contra el sector”. Ha recordado que en Málaga y en Andalucía hay mesas hosteleras para mejorar el diálogo, y ha exigido que “se agilice la vacunación”. “No se puede entender que no se haga al mayor ritmo posible”.

Ha indicado que se trata de un sector “injustamente señalado, herido pero con optimismo” y ha recordado que de las 55.000 empresas que había antes de la pandemia en Andalucía 10.000 están cerradas ahora y muchas de ellas no abrirán, de forma que en la comunidad se destruyen uno de cada cinco empleos hosteleros.

Yzuel, por su parte, ha asegurado que el empleo en el sector ha retrocedido a niveles de hace veinte años, de forma que hoy en el país hay 700.000 empleos afectados en el sector, tanto en ERTE como sin poder al mercado, y que en 2019 había 1,7 millones de puestos de trabajo, ha indicado que este foro quiere pensar en la sostenibilidad y en cómo hacer que sea atractivo trabajar en bares y restaurantes.

Salado, por otra parte, ha asegurado que se ha “demonizado injustamente” al sector y ha afeado las declaraciones de otros responsables políticos en ese sentido, para recordar que la principal industria local es el sector turístico y que de ese 20% que supone el turismo en el PIB provincial el 70% proviene de la hostelería. Ha asegurado que Turismo Costa del Sol tiene once millones de euros para promocionar el destino, que ahora se acaba de aprobar una partida de un millón de euros para ello y que, de todos los factores, “la clave es la vacunación”.

En este sentido, ha indicado que las aerolíneas han ofertado para los próximos meses hasta 2,3 millones de asientos en los aviones para venir a la Costa del Sol y 1,8 son para turistas internacionales, recordando que el 95 por ciento de la estrategia es de marketing digital, apoyado en el análisis Big Data para ofrecer productos personalizados. “El empeño es mejorar la conectividad”, ha dicho.

Gemma del Corral, por último, ha pedido a los expertos ideas para recuperar el distrito Centro y los espacios emblemáticos similares en otras ciudades, en relación con la hostelería y el comercio. En Málaga, por ejemplo, los barrios se han recuperado mejor que el casco antiguo, por ejemplo en el sector hostelero.

El I Foro Nacional de Hostelería trata de reflexionar sobre el sector hostelero y afrontar sus desafíos. Han asistido 250 personas en el Palacio de Ferias a las diferentes ponencias, que se alargarán toda la mañana y también se puede seguir en formato digital.