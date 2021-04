Salado hace balance de gestión cuando se llega al ecuador de su legislatura al frente de Diputación. El tsunami de la pandemia, la gestión de la posterior crisis económica y sanitaria y la recuperación del turismo protagonizan su relato.

¿Qué balance hace de estos dos años de gestión al frente de la diputación malagueña?

Han sido dos años muy complejos, marcados por la pandemia del Covid-19, que nos ha examinado a todas las administraciones. Creo humildemente que la Diputación ha sido capaz de reaccionar con rapidez y eficacia, identificando las necesidades de los municipios, de las familias y de las empresas y autónomos de Málaga. Aprobamos con celeridad, sólo dos meses después de extenderse la pandemia, el Plan Málaga para la Recuperación de la provincia, dotado con 233 millones de euros, y hemos diseñado para este año los mayores presupuestos de la historia de la Diputación, con más de 132 millones de inversión para movilizar la economía y ayudar a quienes más lo necesitan.

¿Cuáles son las líneas maestras de su proyecto en un futuro a corto o medio plazo para dinamizar la economía provincial malagueña?

La Diputación va a seguir siendo un motor económico, de desarrollo y de fomento de la igualdad de oportunidades y servicios en la provincia. Vamos a trabajar, como hemos hecho siempre, codo con codo con el sector turístico para que supere la peor crisis de la historia. No podemos dejar en la estacada a los más de 117.000 malagueños y 14.000 empresas que dependen de la actividad turística. Y sería un sinsentido renunciar a una industria en la que somos líderes mundiales. Pero también vamos a seguir trabajando por potenciar la industria agroalimentaria y a estar al lado de las empresas y autónomos, con más de 20 millones de euros en ayudas directas.

Los presupuestos aprobados en febrero, los más altos de la historia de la institución, ¿serán suficientes para paliar la profunda crisis económica y social de la provincia malagueña?

La respuesta es clara: no. La Diputación ha movilizado todos sus recursos y vamos a endeudarnos para inyectar una cifra histórica de inversiones y ayudas en la provincia. Pero necesitamos que otras administraciones se sumen. Me consta que la Junta de Andalucía está poniendo en marcha muchos proyectos, pero echo en falta, como todos los malagueños, iniciativas del Gobierno central. Con el reparto de los fondos europeos veremos si el Gobierno central se ha acordado de Málaga o no, porque tenemos muchas actuaciones pendientes y los ministros ya ni se presentan por aquí.

La lucha contra la despoblación que sufren sobre todo zonas del interior de Málaga fue uno de sus objetivos cuando asumió la presidencia ¿Qué medidas se van a tomar en este sentido en lo que queda de legislatura?

Estamos trabajando ya en los primeros once proyectos del plan Vía-ble de mejora de la movilidad entre los pueblos para luchar contra la despoblación. Invertiremos en los próximos dos años más de 11 millones de euros, y creo que va a suponer una mejora importante de los tiempos de desplazamiento para los vecinos de esos municipios. También hemos puesto en marcha iniciativas contra la exclusión financiera, posibilitando que los vecinos de los pueblos donde no hay cajeros automáticos u oficinas bancarias puedan sacar dinero de las farmacias. Y desde luego, la Diputación tiene como prioridad y eje las inversiones en equipamientos y servicios en todos los pueblos de la provincia, pero siempre primamos a los más pequeños.

¿Por dónde pasa el futuro de la Málaga postpandemia?

Creo que Málaga tiene ante sí una oportunidad excepcional y que nos va a sorprender su crecimiento y desarrollo. El teletrabajo ha venido para quedarse, y esa revolución nos da una ventaja tremenda frente a otros territorios. Y eso es, ojo, gracias al turismo y a la imagen de destino excelente que proyectamos. Ya hemos visto en los datos del padrón que hemos sido la provincia española que más ha crecido. Y lo seguiremos siendo en los próximos años. Y ahí están los anuncios de grandes empresas de implantarse o desarrollar proyectos aquí, con una inversión extraordinaria y también cifras de contratación muy importantes. Hablo de Google, de Globant, de Freepik, de Uptodown, de Besoccer, de Accenture. Málaga y su provincia se han convertido en un referente, en el lugar en el que todo el mundo se fija para vivir, para trabajar, para invertir. Porque tenemos el ecosistema perfecto para ello. Auguro una etapa de gran esplendor, a pesar de todo lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo en esta crisis sanitaria y económica.

¿Cómo afronta Málaga la inminente temporada turística?

Con mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los peores enemigos de la actividad turística. Espero y deseo que se acelere el ritmo de vacunación. Porque sabemos que el deseo de viajar permanece no sólo inalterable, sino más intenso que nunca. Que los británicos, los nórdicos, los alemanes, los holandeses, están locos por volver a visitar la Costa del Sol. Como el resto de españoles. Pero hay aún demasiados obstáculos y la enfermedad sigue entre nosotros.

Si finalmente Fitur se celebra de forma presencial, ¿Cómo va a ser la promoción de la provincia de Málaga en la Feria? ¿Captar el turismo nacional será clave?

Vamos a poner toda la carne en el asador, como necesita y nos ha pedido nuestro sector turístico. Es fundamental mantener vivo el recuerdo del destino. Nos jugamos el verano y este año.

Málaga ¿saldrá reforzada de esta crisis provocada por el Covid-19?

No me gusta esa expresión de que saldremos mejores o reforzados, porque siempre nos faltarán los muchísimos malagueños que han fallecido y siguen falleciendo por la pandemia, dejando un gran dolor y vacío en sus familias y amigos. Creo que saldrá una Málaga diferente. Una Málaga que volverá a ser un referente en desarrollo y crecimiento, que tiene la responsabilidad de liderar la recuperación económica y del empleo en Andalucía.