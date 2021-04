El grupo tecnológico malagueño Ingenia logró aumentar el pasado año un 6% su facturación pese al impacto de la pandemia en la economía y alcanzó los 21,8 millones de euros en ventas, lo que supone un nuevo récord histórico para la compañía. La firma presidida por José Blanco y que tiene su sede central en el Málaga Tech Park (PTA) registró un beneficio antes de impuestos de 1,52 millones (algo por debajo de los 1,8 del año anterior) y un Ebidta cercano a los tres millones, según el balance hecho público este miércoles por la propia compañía.

Ingenia es una de las empresas emblemáticas del PTA. Creada en 1992, trabaja en el sector de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones e internet, con soluciones en los campos de la ciberseguridad, soluciones digitales, servicios gestionados y e-learning. Con más de 2.000 clientes en 17 países, la firma tiene dos empresas filiales en Chile y Perú.

Blanco, que ha calificado los resultados de "altamente satisfactorios" en el complicado contexto de la pandemia, ha destacado también el logro de haber mantenido el nivel de plantila, que se sitúa en 367 empleados (304 en España y 63 en las filiales de Chile y Perú) y ha recordado que el grupo no ha recurrido a ningún ajuste laboral (ni ERTE ni ERE), manteniendo al 100% de los empleados a tiempo completo.

"Pese a las duras dificultades del año 2020, el grupo ha lorado sobreponerse a un escenario de incertidumbre y ralentización de la economía global, y sabido adaptarse a las prioridades sanitarias de sus empleados, al cambio que ha supujesto el teletrabajo para el personal, así como a las necesidades de los clientes a los que prestaba servicios in situ", ha afirmado.

La "rápida toma de decisiones" y una cartera donde no hay un peso significativo de los sectores más afectados por la pandemia (caso el turismo o la hostelería) han contribuido a que Ingenia aguante sus resultados. La empresa, además, ha mantenido un "continuo contacto" con sus clientes para "ofrecer soluciones a sus problemas y creando oportunidades de las debilidades y carencias que el entorno ha impuesto".

El reponsable de Ingenia, que a inicios de 2021 comentaba en una entrevista con La Opinión que la pandemia sólo había ralentizado (sin detenerlo) el crecimiento de la empresa, ha afirmado que espera alcanzar en este nuevo ejercicio los 23 millones de facturación y alcanzar los 400 empleados. Este crecimiento de unos 40 trabajadores se repartiría entre los distintos centros de la compañía, aunque se espera que cerca de la mitad se concentre en la sede de Málaga, donde trabajan actualmente 290.

"Antes o después, la situación sanitaria y económica empezará a recuperarse, y los sectores se irán animando. E Ingenia va a estar ahí, aunque somos prudentes en cuando a la evolución del negocio", ha explicado. Con la economía previsiblemente más normalizada, Blanco sí ve factible alcanzar en 2022 los 25 millones de facturación, la meta que en el plan estratégico fijaba originalmente para este año y que ha tenido que aplazarse por la irrupción del coronaviros.

Blanco ha afirmado que la clave de futuro de todas las empresas pasa por la digitalización ("ya no es una opción, sino una necesidad para poder sobrevivir") y ha agradecido tanto el esfuerzo de la plantilla de Ingenia para superar un año tan complicado como la "confianza" de los clientes. En el último ejercicio, la empresa ha incorporado a 36 nuevos clientes a su cartera, un 85% de ellos en España y el otro 15% en Chile. Ingenia ha logrado también proyectos internacionales en Bolivia, que cuenta con apoyo del Banco Iberoamericano de Desarrollo, o en Suiza, en el apartado de soluciones digitales.

En el apartado de innovación, Ingenia dedica el 3% de sus resultados a inversión en I+D+i, y fruto de esas partidas se logran un 10% de los ingresos. El objetivo es que en los próximos tres años se alcance un 15%. La plantilla también está implicada en esta innovación, y el año pasado aportaron más de 100 ideas en este campo.

La empresa también ha comentado que, pese a los loables esfuerzos de la Universidad de Málaga, se necesita impulsar aún más el encaje entre formación tecnológica y demanda empresarial. Por ello, Ingenia pondrá en marcha este verano el Ingenia Bootcamp Experience, con el objetivo de especializar a los jóvenes y dotarles de experiencia profesional, con la posibilidad de quedarse en la empresa. La expriencia desarrollada recientemnte con un máster para formar a 16 programadores, con emisión de ofertas laborales, ha sentado las bases de esta iniciativa.

Blanco ha celebrado también el empuje tecnológico que viene exhibinedo Málaga, con grandes noticias generadas en los últimos meses por las startups locales o con iniciativas como Innovalia, lanzada por las empresas del PTA. "Málaga hizo una gran inversión hace años con el PTA y ahora está recogiendo los frutos. Tenemos también ahora una vocación más internacional. Hay grandes grupos internacionales muy interesados en Málaga, y las empresas de aquí tenemos mucho mérito", apunta.

Eso sí, en relación a los fondos europeos Next Generation, el responsable de Ingenia ha reclamado que no vayan sólo a proyectos de las grandes compañías sino que tengan en cuenta también a las medianas y pequeñas. "Los políticos deben trabajar para que esos fondos no los fagociten las grandes empresas. Se trata de que reveirtan en la sociedad y en el empleo, y que podamos recuperar ciertos desequilibrios", ha opinado.