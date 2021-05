La inversión en I+D en España se sitúa a la cola de los países europeos (1,24%). En Andalucía, la investigación recibe únicamente un 0,95% del PIB español. Durante décadas, ha sido uno de los sectores más precarios y abandonados. A raíz de la crisis sanitaria de COVID-19, la investigación se ha convertido en un valor al alza que no termina de encontrar el apoyo y las ayudas necesarias.

Falta de inversión, retraso en las ayudas económicas, malas condiciones de trabajo e infraestructuras insuficientes. Esta es la realidad a la que hacen frente los profesionales de la ciencia y la investigación desde hace años. La pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia las carencias de la investigación española, en materia de inversión, y ha revelado su verdadera importancia. Faltos de recursos personales y económicos, este sector se ha enfrentado a una crisis sanitaria sin precedentes y ha volcado en ella todos sus esfuerzos. Tanto es así que una importante cantidad de proyectos científicos se han ralentizado o han sido paralizados, en beneficio de las investigaciones relacionadas con la Covid-19.

La emergencia sanitaria a la que se asiste a nivel mundial ha puesto en valor la importancia de la ciencia y la investigación, y la necesidad de dotar a este sector de las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo. España se quedó fuera de la alianza europea para la fabricación de vacunas por falta de medios e infraestructuras, defienden los investigadores. «La gente se pregunta por qué la vacuna española va tan despacio, pues hay que comparar el tamaño de los equipos y de la financiación con los que tienen en Oxford, por ejemplo», revela Susana Gaytan, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

De este modo, los esfuerzos científicos fueron dirigidos a combatir la Covid-19 y una de las áreas de la investigación que mayor empuje presentó fue la biomedicina. La inversión, entonces, se enfocó en dar cobertura a aquellos proyectos que arrojaran algo de luz a los interrogantes que surgieron con la pandemia, en detrimento del resto de proyectos de investigación, que se vieron suspendidos o ralentizados.

«Bien es cierto que la mayoría de las ayudas que se han recibido durante este año estaban relacionadas con el virus. Probablemente otras áreas de investigación no han obtenido los mismos recursos económicos», resalta Francisco José Tinahones, director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), quien defiende que «ante una situación tan extrema, hubo que ofrecer todos los recursos para intentar dar una solución a corto plazo».

Así, durante la pandemia, la ciencia se activó para intentar dar respuesta a todas las incógnitas que presentó un virus desconocido hasta la fecha y, desde el inicio de esta crisis, el centro comenzó a desarrollar una enorme cantidad de estudios clínicos y básicos que ayudaran a combatir el virus. Durante estos meses se incrementaron los ensayos clínicos relacionados con la eficacia de las vacunas, nuevos tratamientos contra el virus o el diseño de respiradores.

Los profesionales advierten de que la reconducción de proyectos, aunque necesaria ante esta situación de emergencia, ha hecho que los laboratorios centren sus esfuerzos y recursos en esta dirección, por lo que los ensayos no relacionados con la Co-19 se han reducido considerablemente. «Durante la pandemia han salido una serie de convocatorias extraordinarias con el foco de atención en el coronavirus y el resto de enfermedades se han quedado relegadas a un segundo plano», denuncia Toñi Serrano -miembro del grupo de neuropsicofarmacología del instituto Ibima-, que advierte de que «no podemos olvidar que hay otras muchas enfermedades que matan al año a miles de personas».

Ante este nuevo escenario, el sector exige un mayor apoyo por parte de las administraciones: «La investigación en España siempre ha estado en una situación precaria pero, en tiempos de pandemia, investigar es todo un reto», confiesa Serrano. Este apoyo, defienden, debe traducirse en una ayuda y una inversión continua. «Uno de los objetivos fundamentales de la reconstrucción que se espera conseguir después de esta catástrofe va a caer del lado del trabajo científico, de la innovación y del progreso. No puede ser de otra manera», defiende Susana Gaytan.

La precaria situación por la que se caracteriza la ciencia y la investigación española lleva a muchos jóvenes a plantearse su futuro laboral fuera del país. «Lo veo todo muy negro, sobre todo en España. Mi opción número uno es irme del país y buscar trabajo fuera de aquí», confiesa Violeta, bióloga y estudiante de máster.

La joven explica, desazonada, el panorama al que se enfrentan los jóvenes que acaban de culminar algún grado relacionado con la ciencia y la investigación. «Me di cuenta de que tenía que seguir formándome, de que solo con la carrera era imposible trabajar en algo relacionado con la biología». Actualmente, denuncian, el acceso a puestos laborales pasa por un sinfín de condiciones que requieren especialización más allá del grado universitario. «Fuera de España, con una carrera y un máster sí puedes encontrar un trabajo relacionado con el sector científico», asegura Violeta.

En esta misma línea, Susana Gaytan asevera que el país está formando a profesionales extraordinarios que buscan su futuro en países donde la ciencia sea más respetada y les permita gozar de una situación laboral más estable. No obstante, esta profesional opta por reforzar los mecanismos de retorno y retención del talento nacional y asegura que «se está trabajando mucho para cambiar esto, la postura es la de seguir luchando para que la ciencia en España se entienda y se respete».

La brecha de género se agudiza tras la pandemia

Las desigualdades entre hombres y mujeres en los campos de la ciencia y la investigación son una evidencia con la que las profesionales de este sector llevan conviviendo desde hace años. Ahora, con la pandemia de Covid-19, esta tendencia no solo se ha perpetuado sino que se ha visto acrecentada. Así lo refleja el proyecto Europeo Horizonte 2020 SUPERA (Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia), elaborado por la Universidad Complutense de Madrid.

El estudio revela que las mujeres pudieron dedicar menos tiempo a la investigación, estableciendo una diferencia del 1,48% frente a los hombres. «Vemos que las mujeres pudieron dedicarse menos a la investigación que sus compañeros, sobre todo en los casos en los que tenían cargas familiares», reza el estudio.

Las profesionales del sector corroboran los resultados de este informe y acusan de que la situación de la mujer en la ciencia es un reflejo de la sociedad: «Numéricamente hay menos mujeres en ciencias, es una atrocidad que no potenciemos a la mitad del talento de la población», asevera Susana Gaytan.

La presidente de AMIT denuncia, además, que esta situación no se está corrigiendo y que la brecha de género se ha agudizado durante la pandemia. «La existencia de la brecha de género es tan evidente que negarla no sirve de nada. Además, se ha puesto de nuevo de manifiesto durante el confinamiento».

Toñi Serrano, por su parte, explica que en su caso particular no tuvo problemas para compaginar su trabajo durante estos meses, pero sí asegura que «muchas mujeres han tenido más problemas a la hora de investigar porque han tenido que dedicarle más tiempo a los niños y a la familia que a la investigación».

Gaytan exige, por tanto, herramientas para enmendar el problema, tales como medidas comunes e igualitarias. En este sentido, Toñi suscribe las palabras de su compañera y expone que, aún a día de hoy, los cargos de dirección en trabajos de ciencia o investigación continúan siendo mayoritariamente masculinos: «A nivel de cargos no ha habido apenas cambios, tiene que pasar algún tiempo para que empecemos a ver a más mujeres en cargos de importancia».