«Les dije a mis abuelos, que también están vacunados, que iba a ir a darles un beso en la frente, que no se lo doy desde marzo de 2020». «El otro día les di, por primera vez, un abrazo a mis amigas. Fue un poco raro después de tanto tiempo». «He vuelto a abrazar a mi abuela después de un año». La normalidad va, tímidamente, abriéndose paso.

Más de un año después del inicio de la crisis sanitaria de la Covid-19, en Málaga se han administrado más de 494.282 dosis de la vacuna contra este virus. La cifra de malagueños que disponen ya de la pauta completa se acerca a las 145.000 personas. A sabiendas del largo camino que aún queda por recorrer hacia la inmunización de grupo, la inoculación trae consigo un cambio de miras que dota de cierta tranquilidad a aquellos que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna.

La vida ha cambiado radicalmente para Salvador Bermúdez. Al ser factor de riesgo, por ser una persona con síndrome de Down, Salvador llevaba sin salir prácticamente de casa desde hace un año. «Desde que empezó la cuarentena fue súper precavido, se le metió en la cabeza y no se quitaba la mascarilla para nada ni se acercaba a nadie. Desde que se puso la segunda dosis, esto ha cambiado», explican sus familiares. Ahora, este malagueño de 46 años ha dado el paso de regresar a La Traiña, asociación a la que acudía desde hace más de 28 años. «Sigue teniendo las mismas precauciones porque tiene el miedo en el cuerpo pero ahora está teniendo más actividad».

El miedo es uno de los grandes daños colaterales de esta pandemia. Para muchas personas, el temor a contraer el virus no lo palia el hecho de haber recibido la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19. Remedios tiene 79 años y asegura no haber sufrido ningún efecto secundario: «Me siento exactamente igual que cuando no la tenía», bromea. Pero lo cierto es que así es, esta malagueña relata que no se ha relajado en ningún momento y que continúa teniendo la misma precaución. «Llevo un año sin ir a un restaurante ni a sitios cerrados y no creo que lo haga hasta que todo el mundo esté vacunado».

Remedios no es la única. Olivia es sanitaria y advierte de la importancia de seguir llevando a cabo las mismas medidas y precauciones pese a estar vacunados. «Es verdad que al estar vacunada, sobre todo trabajando en la sanidad, estoy algo más tranquila pero la cautela debe ser la misma».

La conciencia social es algo en común y una gran mayoría afirma seguir manteniendo las mismas pautas de seguridad. «A nivel social sigo haciendo lo mismoque antes porque me relaciono con personas que todavía no están vacunadas. En este sentido siempre he sido muy precavida y, aún estando vacunada, lo sigo siendo», manifiesta Marta Pérez. La cosa cambia cuando las relaciones se establecen entre personas ya vacunadas. Esta joven recuerda cómo fue el primer abrazo que le dio a sus amigas después de más de un año: «Fue una cosa un poco extraña el que después de tanto tiempo el hecho de estar vacunadas nos permitiera volver a darnos un abrazo. Gracias a la vacuna puedo hacer ciertas cosas que antes me parecían lo más normal del mundo».

La segunda dosis de la vacuna está permitiendo recuperar aquellas acciones que quedaron prohibidas durante la pandemia. Jose Aguilar tiene 22 años y es factor de riesgo por una afección en el corazón. Su rutina diaria dio, entonces, un giro de 180 grados. Tras la vacuna, este joven sí ha experimentado algunos cambios que le acercan a la vida que conocía antes. «No es que pensara hacer quedadas masivas cuando estuviera vacunado pero sí salgo más tranquilo con más gente. Lo primero que hice fue ir a ver a mi abuela, que también está vacunada, y volví a abrazarla después de un año».

Lo mismo hizo Charo Montañez: «Lo primero que les dije a mis abuelos, que ya están vacunados, es que iba a ir a darles un beso en la frente, que no se lo doy desde marzo de 2020».

Tranquilidad emocional

La vacuna contra la Covid-19 no solo está devolviendo gestos tan cotidianos como los besos o los abrazos. La seguridad y la tranquilidad también comienzan a instaurarse en las vidas de las personas con esta pauta completa. Charo trabaja en un centro de logopedia y asegura sentirse algo más segura: «Trabajo con niños que no llevan mascarilla y antes eso te daba más miedo».

Jose, por su parte, es fisioterapeuta: «Tratas con pacientes cara a cara, estás en contacto... L o que he ganado con la vacuna es tranquilidad, no estar pensando constantemente si puedo contagiarme». Del mismo modo, Lucía Márquez. Esta joven de 22 años está realizando sus prácticas universitarias en un centro sanitario: «Antes era todo mucho más extremista, doble mascarilla, lo limpiábamos todo súper bien... Ahora seguimos teniendo el mismo cuidado pero el pensar que estás vacunada te da un poco de tranquilidad».

La inmunización no solo aporta la seguridad de no contraer el virus, sino también la de no contagiar a otras personas. Marta trabaja diariamente con personas mayores: «Suelo trabajar con pacientes que son muy mayores y siempre tienes el miedo de poderlos contagiar porque son vulnerables, tienes esa responsabilidad. El estar vacunada me ofrece cierta seguridad».

Si hay algo que también ha vuelto de la mano de esta vacuna es la esperanza. Fiel reflejo de ello es Ylenia Pérez: «Desde que estoy vacunada estoy más tranquila y optimista hacia el futuro. He notado un efecto muy positivo en mi actitud». Esta joven explica que en su familia ya están todos vacunados. «Son pequeños datos que te hacen ver la situación con un poco más de positivismo».

Incertidumbre

No obstante, la sombra de la duda recae sobre la vacuna. La completa efectividad de sus dosis es todavía cuestionada y nubla de incertidumbre los avances conseguidos. «Aunque tenga las dos dosis todavía no ha quedado claro si puedo ser portador, si aún teniendo la vacuna puedo transmitirlo», advierte Jose.

Esta incógnita es generalizada. «No se ha demostrado que aunque esté vacunada pueda pasar el virus por lo que el miedo sigue estando», indica Charo.

La tendendencia general, por lo tanto, es la de continuar con la misma precaución que hasta ahora. «Al principio, hasta se me olvidaba que estaba vacunada», bromea Lucía, «porque tenemos que seguir respetando las normas, no juntarte con mucha gente... haciendo lo mismo que todo el mundo». Esto, advierten, es algo que no cambiará hasta alcanzarse la inmunidad de grupo: «Todavía es pronto para salir como lo hacía antes, tiene que haber más gente vacunada y eso tardará».

La sociedad encamina esta ansiada inmunidad consciente de que todavía tardará en llegar. No obstante, eso no les impide disfrutar de las pequeñas oportunidades que ofrece estar ya vacunado con la pauta completa: «La vacuna sirve. Yo a la hora de ir a ver a mi abuela no tengo tanto miedo y puedo acercarme a ella por fin», confiesa Lucía.