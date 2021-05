El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se reunió ayer, por vía telemática, presidido por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia de la Covid-19 en la provincia y ha establecido restricciones para ocho municipios debido a su alta incidencia.

En concreto, tendrán cierre perimetral Alfarnatejo, Almáchar, Cuevas del Becerro, Periana, Sierra de Yeguas, Villanueva de Tapia y Yunquera. Por su parte, Alfarnate continuará con actividad no esencial cerrada, ya que, pese a que ha bajado su tasa de incidencia acumulada, sigue situándose por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas.

Los comités territoriales han valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de ayer. Las medidas estarán vigentes desde las 00.00 horas de este jueves.

Así, las cosas, en comparación con la semana anterior solo Almargen, que tenía cierre perimetral vuelve a abrir movilidad al descender su tasa hasta los 308,2. Por contra, se sumarán al cierre perimetral Almáchar (con una tasa de incidencia acumulada de 605,4 por cada 100.000 habitantes en 14 días), Villanueva de Tapia (547,9) y Yunquera (836,5), que no tenían hasta ahora ninguna restricción. Los demás municipios que la pasada semana tenían cierre perimetral continúan así. En concreto, se trata de Alfarnatejo (549,5), Cuevas del Becerro (1.127,1), Periana (647,5) y Sierra de Yeguas (572,6).

Cabe destacar, no obstante, que Cuevas del Becerro se excepciona del cese de la actividad no esencial al tener una población inferior a 5.000 habitantes, pero no del cierre perimetral.

En toda Andalucía, un total de 66 municipios tienen cierre perimetral, 11 de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial. Ello supone un descenso global de 28 municipios con restricciones frente a los 94 que había hasta ahora, con una bajada de 19 en relación a los 74 que tienen ahora vigente únicamente el cierre perimetral, mientras que son nueve menos que los 20 que no tienen actualmente actividad no esencial

En cuanto a los niveles, todos los distritos sanitarios de Málaga se encuentran en nivel 2. En concreto, el distrito sanitario Serranía, que la pasada semana estaba en nivel 3 pasa a 2 con la excepción de Cuevas del Becerro, que se declara en nivel 4 grado 2.

Asimismo, también siguen en nivel 2 el distrito sanitario Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía, a excepción del municipio de Alfarnate que se mantiene en el nivel 4 grado 2.

La provincia de Málaga situó ayer su tasa PDIA (PCR y test de antígenos) en 14 días por cada 100.000 habitantes en 125,3 lo que supone una bajada con respecto al pasado miércoles cuando era de 134,8. d de 130,7.