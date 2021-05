Tal día como hoy, en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminaba la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales y desde entonces se dedica este día a combatir a la celebración del Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Por ello, desde las instituciones de la provincia como el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de asociaciones que representan al colectivo, impulsan campañas de concienciación que tienen como objetivo coordinar acciones que sirvan para denunciar la discriminación hacia personas homosexuales, bisexuales, trans y sus familias y hacer avanzar sus derechos en el mundo.

El Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Desarrollo LGTBI se unen a la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia con la campaña de concienciación ciudadana "Yo soy, yo elijo" que se desarrollará durante el mes de mayo, dentro de las actuaciones contempladas en el Plan Municipal de Diversidad Sexual, Familiar y de Género, aprobado en el mes de febrero del año 2020.

Con el objetivo de concienciar a la sociedad, otras asociaciones como Arco Iris ha llevado a cabo campañas divulgativas en los colegios de la provincia, con el objetivo de combatir esta LGTBIfobia, mediante la información; con campañas que buscan trabajar con información veraz para que la gente tenga información básica sobre quién es la diversidad sexual.

Por ello han elaborado carteles divulgativos que se reparten por los colegios de Málaga, donde participan colegios como el IES Salvador Rueda o el IES El Palo, con el fin de concienciar a los menores: "Las semanas anteriores hemos impartido talleres, por ejemplo, en el IES Mayorazgo", afirma Gonzalo-Félix Jawara, presidente de la Federación Andaluza Arco Iris.

Por otro lado se intenta trabajar las cuestiones emocionales y personales: "Por qué la gente siente rechazo a la diferencia.Todo ese miedo y ese rechazo y odio puede tener como base informaciones y creencias falsas. Hay gente que no sabe que la diversidad sexual es algo completamente natural, se da también en especies animales y plantas",reitera.

Jawara denuncia que aún muchas de las personas usan expresiones con conotaciones negativas, hay personas que siguen usando palabras insultantes como "maricón" o similares: "Aunque no se quieran referir al colectivo, y eso transmite la sensanción de agresividad y violencia y personas haciendo bromas y chistes aunque ya son menoritarias”, dice.

Para él, el motivo de esta homofobia radica en los mensajes intolerantes, que "lo alimentan y refuerzan los mensajes de personas con poder mediático o institucional, representantes de iglesias o partidos políticos".

Según el Observatorio andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, en 2020 el número de incidencias por LGTBIfobia alcanzaron un total de 349; donde el número total de personas atendidas fue 267, con el fin de obtener atención, asesoramiento, apoyo o presentar una queja.

Respecto a los ataques, el 32% fueron agresiones verbales, un 23% donde existía un discurso de odio, seguidas de un 22% donde se dieron situaciones de acoso: "Es verdad que hay más gente que dice barbaridades. Llevamos varios años, donde observamos que varias personas que tienen fobia a esos temas piensan que está bien decirlo, expresar esa cuestiones intolerantes", denuncia el presidente de Arco Iris.

Según el informe, se ha disminuido en un 13% la homofobia en Andalucía, aunque aumenta la transfobia hasta un 10% con respecto a los datos del año anterior. Sin embargo, aunque es minoritario el número de personas que llegan a agredir a otras, estas situaciones siguen existiendo. En Andalucía un 19% denunció una agresión física: "Aunque ya no es la mayoría, es un hecho que sigue", dice.

Según Félix Jawara, la ciudad de Málaga "va a mejor" en cuestiones de LGTBIfobia, ya que cada vez hay más chicos y chicas que manifiestan su orientación sexual en las aulas: "Cada vez nos llaman más familias pidiendo ayuda para poder apoyar a sus hijos trans", asegura.

Gonzalo Félix Jawara, también es profesor y desde su trabajo siempre ha sido muy activista con este tema: "He vivido como algún padre decía una barbaridad o como profesor no quería hablar del tema en los centros educativos. Sé que mucha gente tiene ese miedo, por ello he aprendido a gestionarlo y en vez de criticarlo, hago un esfuerzo mayor para entender qué es lo que no entienden, generar empatía", subraya.

Y reitera que "este día es la ejemplificación de todas las barbaridades que se decían antes, simplemente el miedo a la diferencia. Eso ya no es así, hemos avanzado bastante pero aún hay fobias latentes", concluye.