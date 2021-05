El Ministerio de Sanidad abrió la puerta el pasado lunes a plantear el fin de la obligatoriedad de la mascarilla de cara al verano. Solo en exteriores y en aquellas comunidades en las que la incidencia acumulada sea de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Estos serían los requisitos para poder prescindir del uso de esta medida preventiva, que lleva siendo obligatoria desde el pasado marzo de 2020.

El progresivo avance de la campaña de vacunación podría contribuir a poner fin, en los próximos meses, al uso obligatorio de la mascarilla. Así lo confirmó el director del Centro de Alertas Y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que aseguró que «la evolución de la vacunación y de la epidemia nos dice que es posible que no vayamos a tardar mucho en poder hacer propuestas claras para retirar la mascarilla en algunas situaciones concretas». En Málaga, con un total de 708.387 dosis administradas, 485.245 personas con al menos una dosis y con 231.395 ciudadanos inoculados con la pauta completa, los expertos se muestran aún reticentes a la retirada de esta medida.

Los epidemiólogos consideran precipitado comenzar siquiera a plantear un verano sin mascarilla en la provincia. En Málaga, las hospitalizaciones ascienden a 127 y el número de pacientes ingresados en la UCI roza la veintena. Con estas cifras sobre la mesa, los expertos en epidemiología y virología alertan de que Málaga no estaría aún en las condiciones adecuadas para reducir el uso del tapabocas. «Ahora mismo no se debería tomar esta decisión, para eso necesitamos una tasa de vacunación del 60%», defiende Eduardo Martínez, experto en Epidemiología y Microbiología.

Este especialista considera primordial realizar estudios de seroprevalencia que otorguen datos fiables sobre la inmunidad de la población antes de tomar cualquier decisión referente a la obligatoriedad de esta herramienta. En este sentido, y en relación a las declaraciones de Fernando Simón, en las que afirmaba que entre grupos altamente vacunados podría prescindirse de mascarillas, Eduardo Martínez considera realmente complicado llevarlo a la práctica: «Si no hay ningún tipo de certificado que acredite si se está o no vacunado no considero imposible controlar y hacer esa diferenciación».

El epidemiólogo advierte, además, del peligro que conllevará la relajación por parte de la ciudadanía si se aprueba la no obligatoriedad de la mascarilla y considera primordial concienciar de que el virus no ha desaparecido: «Las leyes son pedagógicas, si levantas el estado de alarma la gente entiende que no hay tanto peligro. Lo mismo pasará si se elimina la obligatoriedad de las mascarillas».

Abandono progresivo

Los especialistas señalan que el abandono de esta medida deberá llevarse a cabo paulatinamente y en ningún momento se deberá hacer de forma precipitada. De este modo, explican que la mascarilla comenzará a desaparecer de forma gradual y lo hará en primer lugar en espacios abiertos, en los que se pueda garantizar la distancia de seguridad. «En ambientes cerrados la mascarilla va a seguir siendo el medio que mejor evite la propagación de los contagios», defiende Martínez, que señala, no obstante, que en espacios abiertos como playas o terrazas «se podría comenzar a prescindir de ella progresivamente siempre y cuando se pueda garantizar la distancia entre personas».