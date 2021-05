La situación epidemiológica de la provincia no ha experimentado grandes cambios en las últimas tres semanas. La incidencia de la Covid-19 está atascada, por lo que no sigue una determinada tendencia, ni al alza ni a la baja.

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, lo denomina «estabilidad inestable», ya que una excesiva relajación de la precaución y la prevención podría desembocar en un nuevo pico de positivos.

En el caso de la Costa del Sol, donde se ubican los municipios turísticos y más poblados de la franja litoral, está atascada en el riesgo medio de transmisión del virus, con una tasa de incidencia acumulada a 14 días de 123 casos por cada 100.000 habitantes.

En primer lugar destaca Fuengirola por sus buenos indicadores, 65,2 casos por cada 100.000 habitantes. Continúa Torremolinos, con 104,1 casos; Málaga capital, con 122,9 casos; Marbella, con 124,6 casos y Mijas, con 134,6 casos. Sin embargo, Estepona se encuentra en riesgo alto de transmisión del virus al presentar una incidencia de 172,2 casos por cada 100.000 habitantes.

De hecho, si se compara con los registros de hace tres semanas (3 de mayo), todos los municipios mencionados han experimentado una caída de la incidencia de entre 10 y 20 puntos o algún aumento leve (como es el caso de Marbella, con un incremento de 4,7 puntos) pero la localidad esteponera ha aumentado 62 puntos.

En la provincia de Málaga, la tasa es de 126,8 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se encuentra 7,6 puntos por debajo de los niveles de hace una semana, cuando estaba en 134,4.

Excesiva relajación

Este estancamiento se debe, según alertan desde hace días las autoridades sanitarias, a la celebración de grandes eventos familiares como bodas, comuniones o bautizos, aunque también a grupos deportivos o reuniones de empresa.

Según el delegado de Salud, Carlos Bautista, a estos eventos se les ha sumado una falsa sensación de seguridad por el auge de las vacunas y los anuncios públicos sobre el posible fin de la mascarilla próximamente, por lo que el resultado es que se configuren como los focos de contagio más preocupantes actualmente.

«Si el mensaje que cala en la población es que ya mismo dejamos las mascarillas, ¿por qué no las dejamos hoy? ¿Por qué vamos a mantener la distancia social, la mascarilla, la higiene de manos...? Con lo latoso que es todo eso... Además, como la vacuna está ya pues ya no nos vamos a contagiar. No ha sido así», alerta Bautista, a la vez que destaca que los contagios no terminan de bajar y oscilan entre un ligero aumento y la estabilización.

Por otro lado, el delegado de Salud reitera que los nuevos contagiados son ciudadanos más jóvenes, de entre 50 y 69 años, que notan el empeoramiento de los síntomas cuando ya están graves, por lo que entran directamente en las Unidades de Cuidados Intensivos sin pasar por planta.

«La población más joven tienen más nivel de defensa, más capacidad de aguantar y cuando empiezan a tener síntomas ya están muy afectados. Aguanta, aguanta, aguanta y cuando va al médico, va directo a la UCI». De manera que mientras las hospitalizaciones generales están disminuyendo, la presión en las UCI se mantiene.