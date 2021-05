La Mesa del Turismo es un grupo de encuentro, diálogo y creación de estados de opinión formado por medio centenar de destacadas personalidades, empresas y profesionales del sector privado turístico español. Su objetivo esencial es el estudio, coordinación privada y divulgación de la función del turismo en un marco económico. Juan Molas es su presidente desde el pasado mes de enero.

La Mesa de Turismo que usted preside se ha mostrado muy crítica con la política que la UE está llevando a cabo en materia de turismo ¿por qué?

Primero porque tardaron tres meses en negociar las vacunas con los laboratorios en una negociación muy lenta y poco operativa. Después, porque hay países como nosotros, Grecia y Portugal, cuyas economías dependen mucho del sector turístico y las políticas de la UE no fueron específicas para este tipo de países. En tercer lugar, la influencia de España en la gestión que se hizo en Bruselas fue muy pobre.

¿Por qué dijo en su momento que España debía sumarse cuanto antes a la llamada ‘Vía griega’?

Las economías de Grecia y España tienen una altísima dependencia del turismo. La agilización de la administración de las vacunas era prioritaria en aquel momento cuando lo dije. Le comentamos al presidente Sánchez y a la ministra Maroto que había que llegar al 70% de la población vacunada en el mes de junio y no a finales del verano como ellos anunciaron. Grecia y Alemania estuvieron más vivos que nosotros a la hora de comprar vacunas y en ese momento lo dijimos.

Hablando de la temporada turística, ¿qué previsiones manejan en la Mesa del Turismo?

Estamos más animados cada día que pasa, especialmente tras la celebración de Fitur por el crecimiento de reservas en todos los canales que existen. La temporada de verano está funcionando muy bien, tenemos la esperanza de seguir con este ritmo de reservas, si la pandemia nos respeta y sigue bajando, podemos estimar que llegaremos a un 50% de los datos del 2019 en el vacacional de sol y playa y en el vacacional de interior. Será más lenta la recuperación del turismo urbano porque el bussiness travel tradicionalmente en verano baja. Son de destacar las encuestas que dicen que entre el 80 y el 83% de los españoles ha decidido pasar las vacaciones en nuestro país y esto es muy importante.

¿Es partidario de negociar y llegar a acuerdos bilaterales con Gran Bretaña con el objetivo de salvaguardar el turismo de aquel país?

Absolutamente. Cuando se anunció el Brexit pensábamos que había que alcanzar acuerdos bilaterales con Gran Bretaña (sobre todo en temas de líneas aéreas) para proteger al turismo. Hay que recordar que en 2019 vinieron 18 millones de británicos a nuestro país, un 22% de cuota.

Usted siempre ha demandado muchas más ayudas directas al sector para poder hacer frente a la crisis producida por la pandemia.

Pensamos que son insuficientes porque el turismo es un sector prioritario en el equilibrio económico español. Aporta el 12,4% de PIB directo y el 22% de PIB indirecto, una cifra que casi nunca se dice pero que es más importante. En 2019 el turismo aportó 40.000 millones de euros a la balanza de pagos de saldo positivo. El sector es prioritario y requiere ayudas para salir adelante. Las cifras que se han destinado en España al turismo son ridículas si las comparamos con las que han destinado países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Grecia). Nuestras cifras son demoledoras, de 9.500 agencias de viajes 5.000 están cerradas, de 270.000 bares han estado cerrado más de 100.000; miles de hoteles cerrados, etc. Las ayudas han sido mínimas y los ICOS hay que pagarlos en un tiempo determinado.

Una vez se supere la crisis sanitaria, ¿es el momento de cambiar o transformar el modelo turístico español?

Habrá un antes y un después, sin duda. Habrá cosas que cambiar pero no todas. España era el país más competitivo en turismo y esto es la suma de los atractivos del país pero también de los servicios que se dan. La relación calidad-precio es muy importante al igual que la gastronomía, el clima, la cultura y nuestra forma de ser. Hay que incidir en la seguridad ahora y después del Covid. El modelo cambiará. Hay que invertir en digitalización, en nuevas tecnologías, hay que conseguir que todo el país tenga 5G. Habrá que tocar temas de accesibilidad, de eficiencia energética, de sostenibilidad, todo estos aspectos son los que van cambiar el modelo turístico porque el turista ya demanda este tipo de cosas.

¿Cuándo cree usted que el turismo volverá a aportar el 13% del PIB de nuestro país?

La recuperación del vacacional será más rápida que otros segmentos como el bussiness travel, turismo de convenciones, etc. El teletrabajo se ha configurado como muy importante pero también hay que poner en valor el turismo de eventos y congresos. A finales de 2021 creemos que puede haber una importante recuperación del turismo en Canarias, fundamental para el turismo de invierno. Creemos que las temporadas de esquí y las de sol y playa serán óptimas y se normalizarán en 2022 y poco a poco esperamos que vaya entrando el turismo urbano. La recuperación de la conectividad va ser muy importante y si se puede, aumentarla (el 80% que llega a España llega por vía aérea). Desde la Mesa del Turismo apoyamos la fusión de Air Europa con Iberia porque puede convertir a Madrid y España en la entrada más importante del continente latinoamericano e incluso del norte de Norteamérica. La conexión del AVE con Barajas será muy importante para poder llevar esos turistas a las ciudades con AVE. La recuperación, si todo va bien, en 2022 se normalizará y en 2023 llegaremos a las cifras del 2019.

¿Sobre qué ha versado su intervención en el Congreso de turismo que organizan La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica?

He realizado un análisis rápido de la situación que atravesamos con previsiones de futuro para la Costa del Sol. Además hemos anunciado dos grandes eventos que tendrán lugar en Málaga los días 20 y el 21 de octubre de este año. Spain Incentive por un lado, y el 21 un gran evento de reposicionamiento de la marca España como mejor destino turístico, Spain Much More.