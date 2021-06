Este año los niños están deseando poder disfrutar casi sin límites del verano, ir de campamento está siendo una de las opciones preferidas por madres y padres. La pandemia ha obligado a estos espacios a ofrecer más seguridad, como distanciamiento físico y el uso de mascarilla salvo en ocasiones puntuales, como la realización de actividades.

Mónica Yustos, gerente de Travel Aventura, situado en un cortijo del pueblo El Burgo, comenta que este año el campamento de verano era muy necesario para los niños, pero también para los propios padres. “Estamos completos todo el mes de julio, la mejor publicidad es el boca a boca de los padres, hay muchos niños que repiten”, explica la responsable que el año pasado llegaron a estar 500 niños en el campamento y gracias a las medidas de seguridad no hubo ni un solo contagio.

En esta línea los campamentos cuentan con normas estrictas como no compartir la cantimplora ni la linterna con los compañeros, no prestar ropa o no usar los mismos cubiertos y vasos que otros niños. En Travel Aventura cuenta, además, con un equipo sanitario, “si algún niño tuviera síntomas de Covid se le haría un test rápido de antígenos”.

“Los niños pueden quitarse la mascarilla cuando haya distancia de seguridad, cuando se tiren de una tirolina, hagan escalada o monten a caballo”, añade Mónica, ya que la mascarilla supone una incomodidad a la hora de hacer deporte. En este campamento de El Burgo se les mide la temperatura a diario a todos los asistentes.

Multiaventura en Vals Sport

Además de los míticos campamentos en los que los niños se quedan dormir y no vuelven hasta dentro de una semana existe una opción que permite que los niños puedan volver a su casa cada día. Un ejemplo es el de las instalaciones deportivas de Vals Sport. Este campamento cuenta con la posibilidad de aula matinal desde las 07.00.

Entre sus ventajas está que los padres pueden escoger el número de horas y días que el niño irá al campamento, desde un día suelto por 20€ hasta el mes completo de julio por 300€. Dentro del campamento existen actividades deportivas como padel, tenis, natación, zumba, etc. y excursiones fuera del mismo a parques acuáticos, de atracciones y zoológicos.

Campamento infantil en el Museo Picasso

El Museo Picasso Málaga oferta campamentos de verano de una semana de duración para niñas y niños de 4 a 15 años. En estos talleres aprenderán con el arte. Experimentaran con cerámicas, grabados, esculturas o pinturas de Miquel Barceló y Pablo Picasso. Su duración será de 5 días, de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana a las dos de la tarde. El precio de este campamento es bastante asequible, 100€ por niño, con un 15% de descuento a partir del segundo hermano.

Talleres vacacionales en el Museo Ruso

La Colección del Museo Ruso cada sábado a las 11.30 horas presenta sus 'Sábados en Familia', una actividad en la que niños y padres pueden disfrutar del arte de forma dinámica, la creación artística es la reina. Cada fin de semana se trata un tema diferente como “perfiles familiares” o “translúcidos”. Esta especie de campamento se parece a la anterior del museo Picasso, sin embargo, esta opción incluye a toda la familia y, además, lo aúna en un solo día a la semana. ¿Lo mejor? La entrada es gratis reservando en educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu, ya que existe aforo reducido.

Verano en el Jardín Botánico La Concepción

Si la naturaleza y la flora son las opciones favoritas de tus hijos o niños cercanos no dudes en apuntarlos al campamento de La Concepción, en un entorno ideal para realizar diferentes talleres, juegos de agua y orientación, conocer la huerta y más actividades al aire libre disfrutando de la la flora del jardín. Las tareas están organizadas por semana, y cada semana es diferente, hay posibilidad de inscribirse un solo día y hasta un mes completo. El horario es de 09.00 a 14.00 horas. Existe aula matinal desde las ocho y también pueden optar a almorzar allí, añadiendo una hora y saliendo a las 15.00 horas.

Travel Aventura

Ubicación: El Burgo

El Burgo Precio: 300-350€

300-350€ Intervalo de edad: desde los 6 hasta los 15 años.

desde los 6 hasta los 15 años. Duración: 8 días

8 días Actividades: kayak, paddle surf, ruta a Caballo, tirolina, tiro con arco, slackline, rappel, escalada en roca natural, juegos acuáticos, taller de serigrafía, actividades nocturnas, etc.

Este campamento ya está completo para el mes de julio, pero aún quedan plazas libres para el último turno de agosto. Está en un enclave privilegiado, en un cortijo en la Sierra de las Nieves. Además cuenta con la facilidad de que un autobús recoge a los niños en Málaga y los trae de vuelta. Las habitaciones son compartidas en un el albergue, desde cuatro a ocho camas con un baño completo. Existe la posibilidad de alargar la semana de campamento a una quincena. Las actividades agua-tierra multiaventura no faltan en este campamento. https://travelaventura.com/west-world-aventura-2021/

Archidona Adventure Camp

Ubicación: Archidona

Archidona Precio: 325€

325€ Duración: 7 días

7 días Intervalo de edad: desde los 6 hasta los 15 años.

desde los 6 hasta los 15 años. Actividades: tirolina y circuito arbóreo, paintball infantil, vía ferrata, tiro con arco, senderismo, quidditch, etc.

La mayor ventaja de este campamento, situado a tres kilómetros del pueblo malagueño de Archidona, es que los niños pueden practicar el inglés o el francés durante una hora diaria, por lo que tiene un equipo de monitores bilingües. El enclave tiene un albergue donde los niños pueden hospedarse en habitaciones compartidas con literas. Cuenta con muchas actividades a lo largo del día y con veladas nocturnas como la velada del espejo mágico o la velada de las estrellas y constelaciones

Aventura y diversión Costa del Sol

Ubicación: Marbella

Marbella Precio: 600€

600€ Duración: 10 días

10 días Intervalo de edad: desde los 8 hasta los 17 años.

desde los 8 hasta los 17 años. Actividades: windsurf, vela, kite surf, paddle surf, circuito de árboles y tirolinas, paintball, talleres creativos: manualidades, pintura, elaboración de galletas, pulseras, Masterchef, etc.

Aventura y Diversión está en la costa del sol marbellí, por lo que tiene la playa muy cerca y permite hacer actividades en el mar. Dispone de habitaciones de hasta 8 niños en literas del albergue Fuerte de Nagüeles. No solo ofrece multideporte sino también talleres de igualdad y nutrición, muy interesantes para la evolución de los niños y las niñas, sobre todo los de menor edad. Aún quedan plazas libres para los primeros días de julio.