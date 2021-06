14 sobre 14. María Cuadrado, estudiante del IES Vega de Mijas, ha obtenido la mayor puntuación posible en la Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU) y, por tanto, se ha convertido en la malagueña con la mejor nota de toda la provincia.

"Me cuesta creérmelo, es más, esta noche he soñado que me hacían hacer el examen otra vez porque nadie me creía", reconoce a este periódico. Una calificación insuperable que culmina un curso "bastante duro" por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, con una modalidad semipresencial en la que acudía presencialmente a clase una semana de cada dos. "Ha sido muy complicado pero al final todos hemos hecho lo que hemos podido este año para preparar lo mejor posible la selectividad".

Después de conseguir una media de 10 en bachillerato y superar con sobresalientes redondos todos los exámenes de selectividad, María estudiará Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga (UMA) debido a su gran interés por los idiomas, aunque su meta profesional realmente está en los libros. Quiere ser escritora.

Con 17 años, esta malagueña ya ha escrito seis novelas, y una de ellas, 'Beyond', que terminó siendo una quinceañera, decidió autopublicarla el pasado septiembre. "Es una novela distópica con romance, uno de mis géneros favoritos", cuenta la autora, una apasionada de la ciencia ficción y fantasía que emplea como pseudónimo 'M. C. Winkkle'. "También tengo un libro de miedo, pero es solo uno".

Todas sus novelas están escritas en inglés porque es el idioma con el que, según cuenta, mejor se expresa. "Es como empecé a escribir y como he seguido durante un tiempo". María decidió estudiar inglés por su cuenta de pequeña, impulsada también por su cercanía con familia escocesa y por la necesidad de contar con los títulos acreditativos del manejo del idioma."Me suscitó interés el inglés, más allá de que fuera una cosa que me tenía que estar sacando. Descubrí la música de Taylor Swift, que me encanta, y luego ya veía la tele en inglés, leía en inglés... A la hora de escribir mi primera novela me salió en inglés", añade. Por ello sus referentes están principalmente en la literatura anglosajona, americana y australiana, siendo Stephen King su "ídolo" junto a otras autoras como Stephenie Meyer, Marissa Meyer, Paula Hawkins o Harper Lee.

María entrará en la carrera en la primera adjudicación, que presenta una nota de corte en torno al 10,8, y, mientras cultiva su talento como escritora, se formará como traductora en la UMA, aunque sobre este ámbito profesional, no lo tiene tan claro: "Hay muchas opciones, la docencia, el sector editorial... la idea es ser traductora hasta que yo consiga mantenerme con la escritura que es realmente lo que a mí me gusta".