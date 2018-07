La Fundación Andrés Olivares, abanderada de la Feria de Málaga 2018

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha hecho público esta mañana, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, el nombre del abanderado de la Feria de Málaga 2018: será la Fundación Andrés Olivares y en su representación, Andrés Olivares, fundador de la entidad, el encargado de llevar la bandera de la ciudad desde el Ayuntamiento al Santuario de la Victoria en la mañana del sábado 11 de agosto.

La Fundación Andrés Olivares es una de las entidades solidarias malagueñas cuyo trabajo es más alabado por los ciudadanos, no en vano se dedica fundamentalmente a asistir en todas las vertientes a familias cuyos niños están enfermos de cáncer, después de que el propio fundador perdiera a su hijo Luis tras una dura batalla contra este mal en 2007. De ese dolor, nació la fundación en 2010, que en su trayectoria ha recibido el cariño y el reconocimiento de los malagueños.

Tal y como ha explicado el propio Andrés Olivares: "Desde que murió mi hijo Luis hace once años, no he parado de recibir regalos" y ha asegurado que el más importante "es el cariño de los 250 niños que pasan una semana de campamento en Las Contadoras". "Cuando me lo propusieron, me entró de todo por el cuerpo, no me gusta ser nadie, soy un simple tendero malagueño a quien se le dio la circunstancia de tener un hijo con cáncer y que se le marchara". "Intentaré subir alta la bandera para acariciar a los que ya no están, pero no tanto como para que no acaricie a los que están", ha dicho.

Ha insistido en que su aspiración es que Málaga se conciencie de que hay niños enfermos con cáncer, "con situaciones muy complicadas, familias en paro, desestructuradas, que vienen de otro lado". "Espero estar a la altura, ensayaremos el movimiento de la bandera", ha bromeado.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, María José Valenzuela, ha dicho que esta es la trigésimo octava edición en la que su asociación elige al abanderado. "La decisión fue muy fácil, por unanimidad; es una fundación que hace tanto bien a esos niños que pasan por una enfermedad difícil, es un gran honor", ha declarado.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado que su figura es "un ejemplo de solidaridad, una respuesta sensible, solidaria a una situación familiar durísima, dificilísima; siempre es complicado saber cómo se reacciona ante una situación así, sublimar ese trauma, es dolor, para tener una postura muy positiva y extender los brazos, la solidaridad, la simpatía a familias que viven una situación parecida".

El regidor ha sacado pecho de las muchas asociaciones que en Málaga realizan labores en pro de la lucha contra la enfermedad infantil. "Andrés ha recibido el aprecio y la gratitud de Málaga y él es consciente de ello", ha indicado, para valorar después el apoyo y sustento que se da a las familias en situación parecida a la que atravesó el propio Olivares.

También ha llamado a la tranquilidad en el caso de que la romería podrá pasar por calle Córdoba y Puerta del Mar en la mañana del 11 de agosto, pese a las obras del metro y de la peatonalización de la Alameda Principal, y ha entendido que esto es un "estímulo para seguir en las tareas solidarias".