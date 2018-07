Los vecinos de Teatinos estallan: "El alcalde no sabe qué hacer en esta zona"

Además, deplora que haya tantas cuentas pendientes como el prometido traslado de las caballerizas o el arreglo de dos parques - El colectivo señala que informará a los vecinos de todas "las promesas electorales incumplidas"

«El alcalde no sabe qué hacer con Teatinos, creo que esto se le ha ido de las manos», señalaba la semana pasada Miguel Millán, presidente de la asociación de vecinos Parque Teatinos.

El dirigente vecinal recordaba que por el distrito Teatinos-Universidad, nacido hace siete años, ya han pasado cuatro concejales y acaba de llegar la quinta edil, Carmen Casero. «Nos sentimos abandonados. Aquí cada concejal que ha venido lo ha tomado como un sitio de paso, no sé si para crecer ellos o para hundir el barrio», señala.

El presidente informa de que pedirá una reunión con Carmen Casero, «pero esperanzas de mejora tenemos cero, por la experiencia de las personas que han estado aquí», concluye.

Miguel Millán pone de ejemplo el traslado de las caballerizas de los cocheros de caballos de la calle Mesonero Romanos, una petición vecinal de hace 18 años que todavía no se ha cumplido. «Ese ha sido para mí el engaño más grande que ha podido hacer el alcalde a un barrio de Málaga. No hay forma humana de que se muevan y creo que se van a quedar hasta que los caballistas quieran», lamenta, al tiempo que recuerda que se construyeron caballerizas «sin permiso municipal y el Ayuntamiento no ha hecho nada».

La asociación reclama que se derriben todas estas construcciones y, para empezar, que quede todo el espacio terrizo, «porque todo esto es zona verde».

Obras de la residencia de estudiantes en la calle Mesonero Romanos. ARCINIEGA

Y va para cuatro años, recuerda el presidente, la petición de que la famosa fuente de los Colores, el símbolo del barrio, se repare. «Tiene grietas en la estructura y no funcionan los laterales desde hace un año, aparte de que cada dos por tres tenemos que llamar porque el agua se pone verde. Parece que nadie quiere solucionar el problema», subraya.

El barrio también está a la espera de recuperar, igual que Portada Alta, la antigua entrada desde la autovía, suprimida por el Ministerio de Fomento en 2008. Se trata de un reclamación finalmente escuchada de forma oficial mediante un convenio firmado entre el Ayuntamiento, Carrefour y Carmila en marzo de 2017, pero del que la asociación no ha vuelto a saber nada. El compromiso era abrir la entrada en un plazo máximo de dos años.

«No sabemos quién está poniendo trabas», comenta Millán.



Los parques con baches

El presidente también llama la atención sobre el mal estado de los parques Virgen de Araceli y Fernando de León, con unos senderos de aripaq, un tipo de pavimento terrizo que la lluvia ha deshecho y en su lugar las dos zonas verdes se han llenado de baches. «Les echaron albero para tapar los socavones pero se va con la lluvia», critica, y pide de paso toldos porque sin ellos, «no se puede estar en los parques si no es a partir de las 9 de la noche».

La asociación tampoco ve con buenos ojos la construcción de una residencia privada de estudiantes en la calle Mesonero Romanos, frente a la fuente de los Colores, en terreno público. «Nos vendieron la moto hace diez años de 10.000 metros cuadrados para un complejo social, al final se quedó en 5.000, gestionado por una empresa privada. No entendemos que unos promotores privados construyan una residencia privada de cinco plantas en una zona pública», indica el presidente.

El presidente vecinal, delante de la fuente símbolo del barrio, para la que desde hace cuatro años reclama un arreglo. ARCINIEGA

Esta situación le hace concluir que en Teatinos «crece la construcción, eso sí, pero el beneficio del ciudadano que paga los impuestos, de esa parte no estamos teniendo nada», y recuerda que hay una parcela a la espera de un mercado de abastos.

Miguel Millán anuncia que, ante lo que considera dejadez del Ayuntamiento, cuando se acerquen las elecciones municipales informará a los vecinos de Teatinos de «las promesas electorales incumplidas, porque llevamos casi 19 años con ellas».

La nueva concejala de Teatinos-Universidad, Carmen Casero, informó el jueves pasado a este diario de que se reunirá «cuanto antes» con la asociación de vecinos para conocer todas sus demandas.