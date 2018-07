Aehcos achaca a las viviendas vacacionales la bajada de ocupación de los apartamentos turísticos

El sector hotelero de la Costa del Sol vivirá de nuevo este año un gran verano, en línea con las afluencias récord de visitantes que se vienen registrando en los últimos ejercicios, aunque sus responsables advierten de que el boom de las viviendas vacacionales empieza a hacer mella en segmentos de la industria como el de los apartamentos turísticos, que están reduciendo su ocupación. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que ha presentado este lunes sus previsiones para la temporada alta de verano, ha afirmado que las perspectivas son de ligero crecimiento para el sector, con una subida del 0,5% en la ocupación con respecto al ejercicio anterior. La ocupación hotelera en el mes de junio se calcula en el 76%, la de julio en el 82% y la de agosto en el 86%, mientras que en septiembre la tasa se quedará en el 79%. Tanto junio como agosto registrarán así el mismo resultado que en 2017, en tanto julio y septiembre lo aumentarán en un punto.

"Estamos contentos, pero no satisfechos. Se notan ya indicadores de alarma", ha comentado el presidente de Aehcos, Luis Callejón, que ha vuelto a criticar la competencia que sufren por parte de este tipo de alojamientos, cuyos propietarios no tienen que hacer frente a las obligaciones fiscales y laborales de una empresa turística. Los hoteleros afirman que hasta el mes de mayo la ocupación global en los hoteles y apartamentos turísticos ha bajado un 0,62%. El análisis por segmentos revela, no obstante, que son los apartamentos turísticos (con un 5,7% de caída en las pernoctaciones) los que más están pagando la pujanza de las viviendas vacacionales, mientras que los hoteles mantienen el tipo (suben un 1,1%). En cuanto el empleo, los apartamentos turísticos también bajan un 1,5% y los hoteles lo incrementan un 4,7%.

"Esto lo avisamos hace ya dos años, cuando se aprobó el decreto andaluz (de vivendas turísticas). Los primeros que iban a morir era los apartamentos turísticos y ya se está viendo. Estamos compitiendo en desigualad de condiciones. Tenemos unas obligaciones fiscales que ellos no tienen. Nunca vamos a poder competir con los precios de las viviendas turísticas a menos que se igualen las condiciones", ha comentado. Aehcos considera "alarmante" la tendencia que se empieza a dibujar y pide a la Consejería de Turismo que tome cartas en el asunto.

"Ya avisamos hace dos años que los Centros Históricos se están convirtiendo en parques temáticos y que no estamos dando la calidad que sí dan los apartamentos turísticos". Estamos en unas condiciones de desventaja". ha reiterado. Actualmente, la provincia de Málaga cuenta ya con 22.600 viviendas vacacionales censadas, el 60% de todas las que hay en Andalucía. A esta cantidad hay que sumar un número indeterminado de este tipo de alojamientos que no están dados de alta. "Sigue habiendo plataformas que aceptan este tipo de oferta. Eso es competencia desleal", ha afirmado.

De seguir esta tendencia, Aehcos teme que el número de apartamentos turísticos empiece a bajar y que en esta tendencia le sigan los hoteles de uno, dos y tres estrellas, que integran la oferta más similar a la que puedan dar las vivendas vacacionales. "Serán los próximos que empezarán a caer, a dejar de generar empleo y a desparecer", ha augurado. Además, Aehcos cree que puede haber apartamentos turísticos que se pasen a viviendas vacacionales para evitarse los requisitos que se le piden como negocio. "En breve se buscarán fórmulas para ello", intuye Callejón.

Los hoteleros han apuntado que las diferencias en trato fiscal del que se benefician las viviendas vacacionales en relación a la industria hotelera "rayan lo anticonstitucional" y ha apelado a la Junta que "coja el toro por los cuernos". "Estamos perdiendo pernoctaciones por el tema del precio, porque tenemos que pagar una serie de obligaciones que nos hacen más caros. Es obvio que así lo primero que se va a llenar es lo más barato, No pedimos prohibición ni limitación, sino igualdad, que es lo que piden todos los sectores. Así seremos más rentables, generaremos más emepeo de calidad y tendremos a la industria del turismo como bandera de Málaga", ha señalado. La clave, a juicio de Aehcos, es que las viviendas vacacionales se consideren una actividad económica por parte de la Junta, con lo que los ayuntamientos entrarían a controlar este segmento con planes generales, policía local e inspecciones, algo que hasta ahora no se hace.

Callejón ha citado, como ejemplo, que el Pepri del Centro Histórico impide la presencia de apartamentos turísticos como empresas debido a que no cuentan con salidas de emergencia, un requisito que no tienen por qué cumplir las viviendas vacacionales. "Se están quedando con el mejor sitio a costa del peor servicio. No hay igualdad", ha lamentado.

El responsable de Aehcos ha explicado que la llegada de viajeros a través del aeropuerto de Málaga ha subido un 3,7% hasta mayo, un dato que a su juicio revela que "estamos perdiendo visitantes en nuestros establecimientos reglados" que se están desviando, según suponen los hoteleros, a este canal de viviendas vacacionales. También ha resaltado la necesidad de fidelizar clientes en la Costa del Sol ante la recuperación que ya están exhibiendo destinos como Túnez, Egipto o Turquía, que crecen a ritmos del 20% atrayendo a clientes que en los últimos años venían a España. os hoteleros han apuntado que estabilizar la cifra de visitantes en Málaga, como va a suceder este año, es en todo caso "un buena noticia" y apuestan por seguir trabajando por "dar una oferta complementaria de calidad" que ayude a romper la estacionalidad y a mantener la actividad durante los meses invernales.

En cuanto a las agencias de viaje, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García, ha comentado que los datos de 2018 son de momento buenos, con una subida del 5% en las reservas aunque ha manfestado su preocupación de cara a 2019 donde, por ahora, se observan menos peticiones que de costumbre. El mercado británico, pese a ser muy sensible a los precios, se mantiene y suben otros como el alemán o el nórdico.