Una ex jefa de Urbanismo culpa a Pomares de "dejar morir los expedientes de infracción"

De manera contundente la anterior jefa jurídica del servicio de inspección de infracciones de la Gerencia de Urbanismo, Esther Sedano ha descrito un escenario devastador sobre la gestión de los expedientes de infraccciones urbanísticas y ha acusado directamente al actual concejal Francisco Pomares de "haber dejado morir" muchos expedientes por faltarle la firma de este responsable. Sedano, que ha comparecido en la comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos abiertos entre 2006 y 2016, ha respondido a la pregunta de si se han dejado morir expedientes: "Contundentemente, sí".

Sedano ha explicado que la falta de medios produce que muchos expedientes caduquen "pues es imposible acometer el gran número de expedientes que nos llegan", pero que además están los que caducan "por voluntad política, porque la firma del concejal no llega". Es lo que ella ha llamado "injerencia del político". Sedano, que fue jefa del servicio jurídico de infracciones entre 2009 y 2016, fue cesada en marzo de ese año "porque incomodaba al equipo de gobierno de la Gerencia" y trasladada de manera forzosa al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha explicado que los responsables de Urbanismo trazaron un plan para "desmantelar" este servicio que se inició con el cese de la anterior jefa de departamento, Teresa Domingo, continuó con su cese y traslado y culminó con el desmantelamiento del servicio.

"El servicio de inspección ha sido aniquilado, el cuadro de mandos que tenía, desmantelado; los siete jefes que había fueron cesados". El objetivo era, aseguró Sedano, "parar este servicio y esta era la única forma de hacerlo".

El origen de esta situación conflictiva está relacionado con el centenar de expedientes de infracción que la Gerencia de Urbanismo abrió en 2013 a vecinos de la urbanización Villas del Arenal por ampliaciones y reformas de sus viviendas, no autorizadas. Sedano, que junto a Teresa Domingo fue la responsable de poner en marcha esos expedientes, explicó que "con la llegada del nuevo concejal, Francisco Pomares" se modificaron los procedimientos "Se creó un grupo especial sólo para llevar los expedientes de Villa del Arenal; era un servicio paralelo compuesto por personal ajeno al servicio de inspección y claramente irregular. Con ello se hurtaba al servicio de inspección los expedientes de Villa del Arenal; se crearon expedientes y archivos paralelos sobre este asunto"; Se hizo para "apartarnos a mí y otros jefes de este asunto".

A partir de ahí Esther Sedano ha descrito un verdadero calvario laboral y "personal" que le ha llevado a presentar tres demandas judiciales por su cese, por su traslado forzoso y por acoso laboral; las tres dirigidas contra la actual jefa del departamento de Licencias, Leonor Muñoz, contra el gerente de Urbanismo José Cardador y contra el concejal, Francisco Pomares. La relacionada con su cese ya ha sido fallada en su contra y las otras dos están en espera de juicio.

Esther Sedano ha relatado que escribió tres cartas al alcalde poniéndole al corriente de lo que estaba ocurriendo y "por la desesperación mía al ver que no tenía salida ante una situación que se tornó totalmente insoportable". Solo obtuvo respuesta, según afirma, de la tercera carta. Consecuencia de esta situación se le citó a una reunión con distintos jefes de Urbanismo, además del gerente y del concejal donde el señor Pomares "me increpó, me gritó, me humilló diciendo que no merecía el sueldo que me pagaban y que me iba a mandar a pegar sellos".

Posteriormente, Sedano ha relatado que Pomares "fue obligado a disculparse y lo hizo públicamente. Yo creí que entonces se había solucionado todo, pero fue al revés. Al día siguiente fue cesada la jefa de departamento, Teresa Domingo, y nombrada Leonor Muñoz, ahí es donde entendí que el conflicto no se solucionaba sino que se recrudecía".