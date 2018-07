Cs exige al Ayuntamiento que dé explicaciones sobre su plan para el hotel de Moneo

­Ciudadanos ha presentado una solicitud de comparecencia del edil de Urbanismo, Francisco Pomares, para la próxima comisión de la materia, con el fin de «conocer qué pasos se van a dar a partir de ahora y en qué situación queda el proyecto» de construir un hotel en Hoyo de Esparteros, sobre el edificio de la pensión La Mundial, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, una vez que el interventor se ha negado a aceptar la nueva forma de financiación propuesta por el promotor, la empresa malagueña Braser, a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Como explica el viceportavoz de la formación naranja, Alejandro Carballo, «parece que el interventor ha echado para atrás la nueva fórmula de pago propuesta por el promotor, estamos en punto muerto, y queremos saber qué se va a hacer para conocer a qué atenernos». «El juez ya dio la razón al promotor en cuanto a que el acto administrativo de la licencia es independiente de si pagaba o no; habrá que ver si la Gerencia de Urbanismo lo vuelve a llevar al Consejo de Administración o no; parece que la idea es aprobar la licencia condicionada a que pagara, y esperamos que eso sea así», aclaró, para añadir luego: «Habrá que buscar una nueva fórmula de pago».

Precisamente, en la Comisión de Ordenación del Territorio del pasado 19 de junio el PP rechazó resolver el convenio con Braser, una petición que partió de IU-MpG, que también pidió que no se dieran a Braser nuevas facilidades de pago, que debe más de seis millones de euros a la ciudad, según los cálculos de la coalición de izquierdas. También se negó a rechazar el PP la pretensión de la promotora de que el Ayuntamiento renuncie a establecer garantías en el contrato y a cualquier indemnización por incumplimiento de las obligaciones del promotor, si no consigue dinero para desarrollar el proyecto. Asimismo, se dijo no a continuar con el procedimiento de pago, iniciar los trámites para declarar la insolvencia en caso de impago y cumplir los acuerdos plenarios adoptados para resolver el convenio.

Pomares explicó entonces que su primer deber es cobrar íntegramente el convenio y, si hay que negociar, «llegaremos a un acuerdo de pago»; «mi segundo deber es evitar la responsabilidad patrimonial que se ejercería si la operación resultara fallida por los votos de este pleno». «Hemos de desarrollar ese espacio, con un proyecto de uno de los mejores arquitectos del mundo, el arquitecto es malagueño», dijo Pomares, quien destacó que la iniciativa ya ha sido aprobada por la Junta y el Ayuntamiento.

Edificio singular



La oposición criticó duramente las palabras de Pomares, dado que el edificio de la Mundial es del siglo XIX, obra del arquitecto Eduardo Strachan Viana-Cárdenas en 1884, y respeta la trama urbana.

Braser propuso a principios de año un pago fraccionado de los más de seis millones de euros que debe, con un calendario determinado, pero Cs ya preguntó en febrero qué reparos le ha puesto Urbanismo al respecto.

El derribo de La Mundial para levantar el Hotel de Moneo ha generado gran contestación entre colectivos ciudadanos y sociales de la ciudad y en la oposición de izquierdas, que se opone en bloque al proyecto. De cualquier forma, el edificio de La Mundial se quedó totalmente desamparado en septiembre de 2016, ya que no recuperará la protección arquitectónica que tenía en 2008 al negarse a ello la Junta de Andalucía, según las plataformas de defensa del patrimonio histórico de la ciudad. De momento, la suerte parece echada.