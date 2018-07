El PSOE pide un Plan Estratégico para revitalizar los mercados "que están dejándose morir"

El Partido Socialista escogió ayer el mercado de Bailen para presentar una propuesta para «revitalizar los mercados de los distritos mediante un Plan Estratégico que diagnostique las carencias que presentan, así como generar estrategias destinadas a que se puedan mejorar, tanto su oferta como su target comercial», según expuso, Daniel Pérez, candidato socialista a la alcaldía de Málaga.

Pérez explicó que «al Partido Popular no le interesa el comercio tradicional, no les importan nuestros mercados, eso es algo patente al ver los presupuestos, donde apenas se contemplan inversiones para estos centros, y muy evidente en el de Bailén, donde llevamos años reivindicando las mismas cuestiones. Nuestra última propuesta se hizo llegar en agosto de 2015, no hubo respuesta, tampoco se ha hecho ni una sola de las propuestas reflejadas en la misma». Para el portavoz socialista, «la inacción del equipo de gobierno responde a una máxima: están dejando morir los mercados de distrito. Son precisamente estos puntos neurálgicos de la actividad comercial, que podrían tener un mayor tirón ciudadano por su cercanía, y sin embargo se encuentran abandonados a su suerte».