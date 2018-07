"Los adictos a las redes crean en ellas la vida ilusoria que querrían"

Con el paso de los años, las adicciones ya no solo giran en torno al consumo de sustancias, sino que también, a la droga del siglo XXI, las nuevas tecnologías y redes sociales. Una adicción que ha comenzado a ocasionar casos de dependencia en toda España

­La Fundación Proyecto Hombre lleva 32 años en activo en la provincia de Málaga. En este tiempo, las adicciones han tomado diferentes formas, sustancias e incluso situaciones ante las que el consumo de estupefacientes no ha sido necesario para que se cree una adicción, como es el caso de la adicción a las nuevas tecnologías. De esta y otras muchas nos habla Belén Pardo, directora de la Fundación.

¿Cómo ha evolucionado la Fundación en 32 años? ¿Hay más casos ahora de drogodependencia?

Hace 32 años se creó Proyecto Hombre porque había una alarma social que ahora ha desaparecido. Es verdad que antes la población consumía menos drogas que ahora. En la actualidad se consume mas pero es un consumo normalizado. Es menos dañino físicamente de lo que era hace tiempo y se puede convivir y llevar una vida medianamente estructurada con el uso de estas drogas. Parece que está invisibilizado aunque hay más gente con el problemas.

¿Entonces es más complicado saber ahora si alguien consume alguna sustancia?

Creo que ahora la droga a pasado ser un problema personal y ha dejado de ser un problema social. En los 80, la drogadicción aparecía entre los tres primeros problemas sociales de España, sin embargo ahora aparece en el puesto 20 más o menos. Esta muy silenciado.

¿Cuál es la situación actual en Málaga?

Depende de la franja de edad de la que hablemos. La población menor, por ejemplo consume bebidas energéticas en gran cantidad, cachimba, y alcohol en muchos casos. En menor medida tabaco y de forma recurrente cannabis. Las edades de inicio de este tipo de sustancias en menores es a los 13 años.

¿Cuál es la edad de inicio en drogas en los adultos?

La edad de inicio en sustancias más graves en Málaga gira en torno a los 18 años. La gente adulta se ha iniciado entorno a los 18, que no es lo habitual, suele ser antes, pero hablamos de medias.

¿Como realizan desde la Fundación los procesos de desintoxicación?

Nosotros, digamos que aunque las drogas no cursan igual, ni dependiendo de la sustancia ni dependiendo de la persona que las usa ni el contexto, trabajamos con la droga y el consumo como algo que en la persona no está funcionando como debiera. Hay gente que tiene una relación problemática con esas drogas. Hay gente que puede tomar alcohol y no tomarlo como un uso diario. Esta adicción esta dependencia nos dice que hay algo en la persona que no va bien y ahí es donde trabajamos nosotros.

¿Existen diferentes métodos dependiendo de la sustancia que se consuma?

Independientemente de la sustancia que consuma, trabajamos con la persona, aprendiendo. Es verdad que no es lo mismo para lo que se usa la heroína que la cocaína, pero también es verdad que van pasando por modas en las que se pone en predominancia una de las drogas. Hay doctores que hablan de estacionalidad. En tiempos de bonanza económica se consume más cocaína y en tiempos de crisis y depresión más opiáceos. Habrá que atender eso, pero sobre todo saber cuál es el problema, dolor o síntoma para que hayan llegado a consumir esas sustancias y se establezca como un hábito en su vida.

¿Cómo han evolucionado en los últimos años las adicciones a las nuevas tecnologías?

Bien utilizadas son fabulosas porque nos facilitan muchísimo el día a día. Establecen dependencia con las TICS porque hay algo en su vida que no esta funcionado o yendo lo bien que debiera y digamos que está escondiendo un poco la cabeza o esta empelando más tiempo y energía de la que debiera en esto.

¿Qué caracteriza a una persona que tiene más posibilidades de engancharse a las redes?

Si un menor tiene una baja autoestima, que es uno de los motivos por los que se hacen usos de drogas y con el uso de las TIC de una manera dañina, si un adolescente tiene baja autoestima va a tender a aislarse y a generar una vida irreal que nada tenga que ver con la real ya que esta no le gusta. Con la adicción a las redes, los afectados crean la vida ilusoria que desearían tener, muy diferente a la real , así se genera un hábito de uso peligroso entre estas personas. Cuando hay ciertos signos que van ocurriendo simultáneamente, nos damos cuenta de que no se le esta dando un uso razonable y que se está teniendo un problema con las TIC y ahí es donde hay que abordar.

¿Es complicado identificar a tiempo este tipo de adicción?

Ahora mismo convivimos dos generaciones. La actual es una generación digital y luego está la generación analógica que seguimos dando casi cuerda al reloj. Entonces tenemos un desconocimiento tan grande la personas adultas de lo que puede generar un buen uso y lo que puede generar un mal uso que es algo que debemos abordar ya para poder frenar estos casos.

¿Cuáles son las consecuencias que se pueden presentar ante un uso excesivo de redes?

Pues que tengan un problema de adicción. El cerebro funciona igual en una adicción por las TIC que por una sustancia, teniendo en cuenta que la droga produce un efecto concreto. Pero es verdad que el cerebro segrega las mismas hormonas con ambas.

¿Es necesario educar a la ciudadanía ante las adicciones?

Por supuesto. Es muy necesario para que se puedan prevenir este tipo de casos de adicción, sobre todo en edades muy tempranas.

