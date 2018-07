"La sociedad usa en general los fármacos con excesiva tranquilidad"

Gran parte de sus vecinos son personas mayores y las peticiones que llegan a diario a su mesa son un reflejo de los principales problemas que imperan en el lugar, un trabajo diario en el que «el dolor» es el protagonista de gran parte de las peticiones que atiende en su consulta - Asegura que no comemos «todo lo bien que deberíamos comer» y un medicamento para el colesterol es el tercer producto más recetado

­Entre los diez principios activos más recetados en 2017 en la provincia de Málaga se cuelan medicamentos para tratar problemas de estómago, analgésicos, ansiolíticos o productos para abordar enfermedades crónicas,entre otras cosas. El doctor Agrela detalla cómo es el día a día en su consulta y cuáles son los principales problemas que llegan a su mesa.

Omeprazol, un principio dirigido a los problemas estomacales, es lo que más se recetó con diferencia entre los malagueños en 2017.

Es un medicamento que tiene dos usos: uno, para pacientes que tienen determinadas enfermedades de estómago como úlceras, gastritis o reflujo gastroesofágico y el otro uso que tiene es para proteger al estómago cuando una persona toma determinados medicamentos,sobre todo antiinflamatorios. Se llama popularmente protector gástrico. Es un medicamento que lo receta el médico pero también lo compra el paciente por iniciativa propia porque hay una creencia popular de que protege el estómago y no es cierto. Está indicado para determinados pacientes, sobre todo cuando toman antiinflamatorios, pero el uso extensivo a cualquier fármaco a hecho que se suministre más de lo deseable. Además, es un medicamento que si se toma de forma continua dificulta la absorción de hierro, magnesio o calcio.

La falsa creencia que se ha generado ya nos da una pista de que tomamos muchos más. ¿Consume el malagueño más medicamentos de los que debe?

No diría el malagueño porque no tengo datos pero sí que creo que en general la sociedad usa los fármacos con excesiva tranquilidad. La gente deposita mucha confianza en los medicamentos y no es consciente de los efectos secundarios que pueda tener.

¿Cómo es el paciente que acude a consulta? ¿Pide recetas con facilidad o eso ha cambiado?

El paciente es responsable, en general. Viene al médico a consultar un problema, se llega a un tratamiento que en el 90% de los casos es el adecuado y lo toma de manera responsable. Como manejamos un volumen muy alto de consultas, seguro que en algún caso se buscará la solución rápida en algún medicamento sin que requiera cambios de hábitos de vida en el paciente y esto es un problema. Deben ser conscientes de que cuando ingiera un medicamento químico, tiene beneficios pero también hay efectos secundarios.

¿Qué podríamos hacer para acudir menos a consulta?

Lo que entendemos por una vida sana. Evitar cualquier sustancia tóxica, incluido tabaco y alcohol. Mantener una actividad física adecuada a la edad y una alimentación rica en fruta, verdura, fibras, proteínas sin excesiva carne y controlar la ingesta de grasas y azúcares añadidos. Si se mantienen esas tres partes seguramente se evite tomar muchos medicamentos y enfermedades.

En esa lista también se cuelan ansiolíticos. Se abordan bien los problemas que hay detrás de estas recetas o cree que debería haber una reestructuración en atención primaria?

La atención primaria da una oferta adecuada a las necesidades del paciente pero es verdad que vivimos en un sociedad en la que las prisas, los problemas y la crisis económica ha sido un factor de ansiedad y depresión importante. Es una sociedad que facilita los trastornos de ánimo que incluyen la ansiedad y depresión. La inmediatez con la que un fármaco de este tipo consigue paliar los síntomas es muy espectacular y hace que la población se refugie en ellos. Son medicamentos eficaces, no hay que desterrar su uso pero sí hay que limitarlo en el tiempo. El problema es que crean cierta adicción y tolerancia por lo que hay que acotarlos en el tiempo.

¿Cuáles son las principales peticiones que llegan a consulta en el día a día?

En el barrio de la Trinidad viven personas mayores así que el principal motivo de consulta en este centro de salud es el dolor. Procesos osteoarticulares crónicos, artrosis, artritis...En atención primaria hay una parte de la consulta ligada a la estación del año con gripes, alergias, cuadros bronquiales que se agudizan y en verano son cuadros relacionados con gastroenteritis, enterocolitis, o patologías alérgicas en primavera. Otro grupo de pacientes son los relacionados con patologías crónicas como diabetes, hipertensión o problemas de corazón.

Dice que el dolo es el principal motivo de consulta. ¿Nos quejamos muchos?

Una de las dificultades del dolor es como medirlo y está muy influenciado por cómo vive el paciente ese dolor. Yo creo que no nos quejamos demasiado, si ese paciente acude a consulta es porque de alguna manera le afecta a su vida y no podemos llamarlo quejica. Lo que pasa es que no podemos tratarlo solo con calmantes. Cuando hay un diagnóstico hay que ayudar al paciente a entender que determinado nivel de dolor es consustancial con la vida. Igual que el ánimo cambia, un día me puede doler algo más o menos y dentro de ese margen el médico debe ayudar a aprender a relacionados con él, siempre que sea tolerable.

¿Cómo ha evolucionado el mayor en consulta?

Ahora mismo es mucho más activo que antes, esta mucho más preocupado por tener un estado general que le permita tener una vida activa e incluso hay un término nuevo «envejecimiento activo» y hay una línea completa de actuaciones relacionado con todo esto. Todo esto sucede, entre otras cosas, porque la esperanza de vida es mucho más alta y desde que uno se jubila hasta el final de su vida hay un montón de años y la gente empieza a tomar conciencia. Además, ahora son pieza clave en el cuidado de nietos o participan en actividades de voluntariado y hacen un gran bien a la sociedad.

El tercer compuesto de los principios más recetados en sinvastatina, un compuesto dedicado al control del colesterol. ¿Qué nos dice esto?

Nos dice que no comemos todo lo bien que deberíamos comer. Hay una parte del colesterol que el que produce nuestro metabolismo y otra que es la que comemos. También es un factor de riesgo importante para las patologías cardiovasculares. El colesterol tiene mucho que ver con la aterosclerosis y esta tiene mucho que ver con las patologías cardiovasculares.

En personas que tienen otros factores de riesgo como puede ser obesidad, diabetes o son fumadoras se incrementa el riesgo de colesterol y para ellas, además de la dieta hay que ayudarles con este tipo de medicamentos.