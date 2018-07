Aznar arremete contra Zapatero: "No voy a hacer como él, manifestar su clara preferencia por la candidata"

José María Aznar quiso mostrarse al margen del proceso de regeneración del Partido Popular y ha aprovechado para tirarle un dardo a su sucesor en la Presidencia del Gobierno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien hizo público su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría el pasado lunes. "El señor Rodríguez Zapatero ha manifestado su clara preferencia por uno de los candidatos, en este caso, por la candidata. Yo dije que iba a estar durante todo el Congreso al margen y así me he mantenido", señaló Aznar. "Soy un antiguo ex presidente que no hace lo que su sucesor, manifestar una preferencia por un candidato", reiteró.

Su comparecencia ante los medios ha ocurrido por motivo de la celebración de los Cursos de Verano de la Fundación General de la UMA, concretamente en el Rectorado de dicha institución. Acompañado por su cónyuge, y a la vez exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, Aznar se mostró claro: "España vive una situación política delicada y necesita una refundación importante del centroderecha nacional y que la izquierda se nacionalizara, aunque parece que esta ha decidido jugar su partida con los radicales: los chavistas de Podemos y los separatistas".

Esta situación es calificada por Aznar como una "oportunidad única" para el Partido Popular y un hecho que "hace que la refundación del centroderecha sea indispensable".

En cuanto al futuro del PP, José María Aznar afirmó "estar preocupado por que los compromisarios acierten". "Lo que hay que hacer, considera, es reencontrarse con los millones de votantes que se han ido del Partido Popular y ensancharlos con la base electoral, no dedicándose a disimular lo que eres, sino manifestando exactamente lo que eres, que es como el PP ha conseguido sus mayores triunfos", aseveró.