Detenido en el Centro Histórico tras intentar robar un bolso con 800 euros

Unidades del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local detuvieron este mediodía a un hombre cuando intentaba llevarse un bolso con 800 euros en metálico de un turista en plena plaza de la Constitución. Durante el forcejeo, el detenido fue localizado por los agentes que habían montado un dispositivo de vigilancia ante la denuncia de la comisión de varios robos en los días anteriores en las calles del Centro.

El operativo montado por las unidades de la GOA terminó dando frutos, tras ser alertados por varias denuncias de turistas que habían sido asaltados en el Centro Histórico. Uno de los equipos del servicio de seguridad observó cómo varios individuos forcejeaban y gritaban "¡Al ladrón!", por lo que salen en persecución del sospechoso, que fue pillado 'in fraganti'. Tras una breve persecución, los agentes de la Policía Local le dieron alcance y lo detuvieron, aunque se resistió a la detención.

El detenido había intentado robar un bolso en pleno Centro Histórico, alrededor de las 13.00 horas, lo que no le supuso ningún problema para el sospechoso. No obstante, los propietarios se dieron cuenta del intento de sustracción mientras se encontraban almorzando y forcejeando para que no se lo llevase el bolso. Este bolso está valorado en unos 400 euros y en su interior llevaba unos 800 euros en metálico y dos iPhone.