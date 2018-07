IU critica la falta de medios y el intento de "criminalizar" a los bomberos por el PP

­La concejala de IU Remedios Ramos lamentó ayer «la falta de personal y la desarticulación del servicio de bomberos», así como que el equipo de gobierno del PP «lejos de atender sus demandas de más medios, se dedica a criminalizarlos», criticando que «les hayan imputado delitos falsos por los que han tenido que ir a declarar como investigados sin haber hecho nada».

«Están siendo continuamente recriminados, sancionados y acosados por la jefatura», explicó Ramos, recordando que actualmente «de los más de 100 expedientes disciplinarios y sancionadores abiertos a bomberos, 50 se han archivado y 61 aún siguen abiertos y en curso».

Como ejemplo, destacó que el bombero que rescató la pasada semana a una niña de una octava planta en la barriada Virgen de Belén de la capital ha estado suspendido de empleo y sueldo por parte de la jefatura «en vez de estar en la calle salvando vidas».

«Esto no es lógico y por eso desde IU-Málaga para la Gente nos hemos plantado y hemos dicho que basta ya de bomberos sin medios, que tengan que hacer rescates acuáticos con un peto de pescador, que tengan que enfrentarse a rescates en edificios altos a los que no llega la escala que tenemos, no lo vamos a permitir», sentenció.

La concejala de IU anunció que van a pedir a través de una moción al próximo pleno «que se cumplan los acuerdos ya aprobados por el pleno, que los bomberos pueda disponer de inmediato del brazo articulado para intervenciones en grandes alturas, y que no se les obligue a hacer horas extras para suplir la falta de personal, sino que se les dote de más medios humanos y materiales».

Responsabilidades



«Es la jefatura la que tendría que ser sancionada y expedientada por tener a los bomberos en estas condiciones lamentables, por haber imputado a los bomberos delitos falsos que se han sobreseído, por tener una gran irresponsabilidad» añadió Ramos.

Ramos puso en valor que «la profesionalidad de los bomberos, salvando vidas día a día pese a no tener ni los medios ni el personal suficiente, sin equipos de protección adecuados, cuando Málaga es una de las capitales más importantes de España tenemos la ratio más baja de bomberos por habitante, por eso queremos reconocer la gran labor que están realizando». Además, finalizó asegurando que «vamos a exigir responsabilidades y que se expediente a la jefatura».