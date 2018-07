Las tres rotondas que temen los conductores

Vecinos alertan de que puede deberse al pavimento, el peraltado o a un sistema deficiente de riego. Algunos de los accidentes se han producido a poca velocidad - Tráfico estudia calmar la circulación en la zona, en la que hay varios colegios

Ocurrió el jueves de la pasada semana a las 9.15 de la mañana: Martina Ballesta se dirigía en coche al médico cuando, al llegar a la rotonda de Navarro Ledesma con Aristófanes, en El Cónsul, el automóvil hizo un súbito trompo, una vuelta y cuarto que concluyó cuando el coche chocó con la rotonda. «Iba a menos de 20 por hora, en segunda. Tuve suerte porque no venía nadie, si no, estaría en otro lado», confiesa.

Esta vecina de El Cónsul cuenta que el pavimento que rodea la rotonda estaba mojado, porque el sistema de riego fallaba y parte del agua caía fuera, en lugar de regar las plantas. En todo caso, también señala que el coche se le ha ido a un lado con el pavimento seco.

El problema, resalta, se le ha presentado seis veces en los últimos cinco años, no sólo en esta rotonda, sino también en las dos primeras de la vecina avenida de Jenofonte, la primera de ellas frente a la gasolinera, y la segunda a continuación, en el cruce con la avenida de Plutarco.

«Llevo 15, 20 años conduciendo y sólo me ha pasado aquí, no es una cuestión del coche, no puede decirse que sea culpa de mis ruedas, si no, me pasaría siempre», advierte, al tiempo que señala que son varios los vecinos de El Cónsul que también se quejan de los imprevistos de estas tres rotondas.



A su juicio, la que hay junto a la gasolinera de El Cónsul (avenida de Jenofonte con calle Demóstenes) es la más peligrosa. Lo confirman en la misma gasolinera: «Los golpes que se dan son casi a diario y sobre todo cuando llueve. Yo creo que está mal peraltada» (en referencia a la curva de la rotonda), indica Patricia, una de las trabajadoras.

A su lado, otra empleada, también Patricia, cuenta: «A mí me pasó el otro día. Subía con mi coche, iba a dar la vuelta, me hizo un extraño y me quedé mirando hacia el Clínico, y eso que iba despacito y además subiendo». A su juicio, la causa puede ser que por la avenida Jenofonte bajan camiones de Limasa, «y van soltando un líquido» que provocaría estos desplazamientos.

«A algunos amigos les ha pasado lo mismo que a mí, un compañero mío se cayó de la moto hace tres o cuatro años y ya nunca más pasa por aquí», comenta Martina Ballesta.

En el momento de visitar La Opinión las rotondas, el pasado miércoles, dos de ellas lucían bordillos rotos, probables huellas de accidentes. Para esta vecina de El Cónsul, el Ayuntamiento debería revisarlas a fondo y ver si se trata de un pavimento defectuoso o de las trastadas de un sistema de riego que sobre todo riega la calzada.

Respuesta municipal



Las concejalas de Movilidad, Elvira Maeso, y de Teatinos-Universidad, Carmen Casero, explicaron ayer a este diario que a Tráfico no le consta que el problema se deba a un mal peraltado. En todo caso, informaron de que Tráfico está estudiando medidas para calmar o reducir la velocidad del tráfico como algún semáforo en la avenida de Jenofonte, por la existencia de varios colegios en el entorno.