El terral volverá a Málaga el miércoles

Cada cuatro o cinco días, según ha registrado la Agencia Española de Meteorología (Aemet) de Málaga, el terral azota la provincia de Málaga. Y desde que el pasado viernes se registraran las máximas nacionales en Coín, con 39,2 º C o en la barriada de El Cónsul, con 38,7 º C, este miércoles se prevé que vuelva el temido terral, aunque eso sí, no se alcanzarán temperaturas tan altas como el viernes pasado.

Así, las máximas rondarán los 35º C, pero en municipios como Coín seguirán siendo mayores, llegándose a los 37º C. Además, la comarca del Valle del Guadalhorce, en especial el entorno de Álora, y el aeropuerto, e incluso el puerto de Málaga, también notarán más la subida de las temperaturas.

La ausencia del levante está provocando que se mantenga el terral en la provincia malagueña. Mientras tanto, la brisa protagonizará las horas centrales de este lunes y martes. De este modo, aunque las temperaturas en las primeras horas del día sean cálidas, a mediodía "refrescarán bastante", han asegurado fuentes de la Aemet.

Estos días la temperatura media de las máximas registradas en el aeropuerto se encuentra en torno a los 32,9º C, mientras que en el centro la media es de 30,1º C, aumentándose la diferencia entre ambas zonas en los días de terral.

A pesar de estos datos, han destacado que no se están dando temperaturas excesivamente altas para estar en verano, asegurando que España no está teniendo ninguna ola de calor y que estamos muy lejos de los valores máximos. En este sentido, han recordado los 44º C que se han alcanzado en julio algunos años.

En cuanto a los valores mencionados del pasado viernes, han resaltado que aún está por ver si se superan a lo largo del verano, aunque han indicado que, por el momento, esta semana no se prevé alerta amarilla.