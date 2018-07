De la Torre insinúa un "desgaste" en la imagen de la dirección provincial del PP de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con esa habilidad tan suya de asestar puyas como el que no quiere la cosa, ha dado a entender esta mañana que el largo viaje del PP para buscar a su nuevo líder ha tenido sus efectos colaterales entre la dirección del partido en Málaga. Concretamente, se ha referido a la "imagen" que se ha dado durante la precampaña del congreso extraordinario y en relación a la clara apuesta defendida por el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo, volcado, desde el minuto uno, con la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. En un primer análisis del nuevo contexto que queda a nivel interno de partido, De la Torre se ha preguntado de manera retórica si "a lo largo del desarrollo del precongreso, las organizaciones provinciales han actuado de la forma más correcta o no para que los militantes sintieran la libertad de votar". "Sobre todo", ha añadido, "que tuvieran la oportunidad de escuchar los argumentos de cada uno de los candidatos, es decir, que los candidatos pudieran realizar el mismo tipo de actos con el mismo apoyo". "Si se ha hecho así, no hay problema, si no se ha hecho así, hay algo de imagen que no queda bien". Si se echa la mirada atrás en la precampaña, queda una puesta de largo por todo lo alto de Sáenz de Santamaría, que inició su andadura en Málaga, con un acto en el Auditorio Eduardo Ocón, con la presencia de muchos cargos provinciales y regionales del partido. Un contraste evidente con la visita a Málaga de Casado, que se explica por sí solo al rememorar al nuevo líder del PP sentado en una mesa de los Baños del Carmen y perdido en una multitud que estaba viendo un partido de España en la fase de grupos del infructuoso Mundial.

A efectos prácticos, estas declaraciones de De la Torre no ayudan a cortar la hemorragia con la que muchos dirigentes provinciales salieron del congreso extraordinario el pasado sábado. Más bien, refuerzan la postura de oposición interna que viene ejerciendo el regidor desde hace mucho tiempo, y que ha vuelto a aflorar durante este proceso interno. De no haberse dado esa imagen de igualdad, De la Torre ha añadido que lo ocurrido debe servir como "lección para el futuro". A pesar de querer medir sus palabras, las declaraciones del alcalde ponen de manifiesto que la dirección provincial no ha realizado el mismo esfuerzo para apoyar a los diferentes candidatos. Preguntado por si está contento a nivel personal, una vez que Casado ha salido elegido como sucesor de Mariano Rajoy, ha manifestado que "siempre te agrada que al que tú apoyas, gana". Cabe recordar que De la Torre, después de respaldar a María Dolores de Cospedal durante la primera vuelta de las primarias, viró su respaldo a Casado y votó este sábado a favor de su candidatura.

Más allá, De la Torre se ha prodigado en elogios hacia el nuevo líder de los populares y ha resaltado, sobre todo, su "voluntad de integración" mostrada. Para De la Torre, los primeros pasos de este nuevo ciclo deben ir encaminados a lograr la "cohesión dentro del partido". Un paso previo, según el primer edil, para que el PP vuelva a ocupar un "papel de gran trascendencia".